Путин: Некоторый рост реальной зарплаты в последние месяцы вселяет уверенность на будущее

За последние месяцы наблюдается скромный, но все же рост реальной заработной платы в России, это вселяет уверенность на будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

- Возникает определенный положительный тренд. За последние месяцы мы наблюдаем скромный, но все-таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе, - сказал Путин.

Президент отметил среди позитивных тенденций в экономике и снижение оттока капитала в 2016 году.

- Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: в 2014 году - свыше 500 млрд долларов отток, в 2015 году - 57 млрд долларов, в этом году за 9-10 месяцев это было всего 9 млрд долларов, а по году будет 16-17 млрд долларов", - сказал Путин. Он пояснил, что этот показатель учитывает выплату кредитов и прочих платежей, «в целом это тоже очень хорошая динамика».

В то же время Путин указал и на ряд проблем в экономике.

- У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, это ведет к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге, - указал глава государства.

Говоря о тенденциях в социальной сфере, Путин обратил внимание, что в стране сохраняется положительная динамика в демографии.

- Чуть поменьше стала рождаемость, но у нас уменьшилась смертность, в целом положительная динамика в естественном приросте населения, - добавил он.

Резюмируя, Путин указал, что «в целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, он реализуется, и реализуется со знаком плюс».