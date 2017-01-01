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Актуальные темы ИД «Губернские ведомости» на пресс-конференции Путина / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
21:12 / Экономика / конференции / журналисты  

Путин: спад ВВП страны в 2015 году был 3,7%, а в 2016 составит 0,5-0,6%

Спад ВВП России по итогам текущего года составит 0,5-0,6%, тогда как по итогам 2015 года спад достигал 3,7%, заявил Владимир Путин.

- Показатель ВВП страны - в прошлом году у нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7%. Мы думали, что это будет около 1%, потом скорректировали и сказали, что это будет где-то 0,7%, потом - 0,6%. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны и, скорее всего, по году у нас будет минус 0,5-0,6%, - сказал Путин.

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ИД «Губернские ведомости» на пресс-конференции Путина

По словам президента, в ряде отраслей экономики происходит рост производства, в частности, в машиностроении, химической промышленности, легкой промышленности и АПК.

- Там рост (в сельском хозяйстве) вообще серьезный. Он в прошлом году у нас был 2,6%. В этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени - (зафиксирован рост) 4,1%. По году будет не меньше 4%", - сказал Путин. Он отметил, что надо сохранить такую динамику роста производства в АПК.

Темп инфляции

По его словам, инфляция в 2016 году будет на рекордно низком уровне, 5,5%.

- Самый лучший показатель был у нас в 2011 году - это было 6,1%. В этом году у нас будет уверенно меньше 6%. Скорее всего, а мы так думали, что будет 5,7-5,8%, скорее всего, будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции, - сказал президент РФ на большой пресс-конференции.

По словам Путина, сейчас есть все основания полагать, что удастся достичь целевых показателей по инфляции и в ближайшее время выйти на параметры инфляции в размере 5%, а далее на уровень 4%.

Дефицит бюджета

Глава государства также заявил, что дефицит бюджета страны повысится до 3,7% ВВП против 2,6% в 2015 году.

- Дефицит бюджета у нас в прошлом году был, по-моему, 2,6%. В этом году чуть-чуть будет повыше. На данный момент за 10 месяцев - это, по-моему 2,4%, но будет 3,7%, - сказал президент РФ.

По его словам, это абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что в России сохраняется положительный баланс во внешней торговле - более $70 млрд .

Суверенные резервы остаются на уровне $100 млрд, отметил Путин.

- Мы сохранили наши резервы. Да, Резервный фонд правительства несколько сократился, но ФНБ остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд, - сказал президент.

При этом, как отметил Путин, золотовалютные резервы Центрального банка даже немного увеличились.

- Если в начале года это было $368 млрд, то сегодня это уже под $400 (млрд) - $385 с небольшим (млрд). То есть по этому показателю у нас все в порядке и это хорошая подушка безопасности, - сказал президент.

Отток капитала

Президент заявил, что отток капитала в 2016 году снизится до $16-17 млрд против 57 млрд в 2015 году.

- Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - свыше $500 млрд отток, в 2015 году - $57 млрд, в этом году за 9-10 месяцев это было всего $9 млрд, а по году будет $16-17 млрд, - сказал Путин, пояснив, что этот показатель учитывает выплату кредитов и прочих платежей.

Путин прогнозирует, что расходы бюджета в ближайшие три года в абсолютных величинах составят 15,8 трлн рублей, несмотря на небольшое сокращение в процентном выражении.

- В абсолютных величинах это будет константа, и в 2017, 2018, 2019 годах это будет 15,8 трлн рублей, - сказал Путин.

Президент пояснил, что учитывая в 2017 году единовременные выплаты пенсионерам по 5 тысяч рублей и связанные доходы и расходы, в 2017 году расходы составят в абсолютном выражении немного больше 16 трлн рублей.

- У нас полностью заложены все средства на исполнение социальных обязательств, - подчеркнул президент.

Федеральный закон о бюджете на 2017-2019 годы принят Государственной думой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года.

Закон о федеральном бюджете на трехлетний период предусматривает доходы в 2017 г. в размере 13,487 трлн руб., расходы - 16,240 трлн рублей. Доходы на 2018 и 2019 гг. прогнозируются на уровне 14,028 трлн руб. и 14,844 трлн руб. соответственно, а расходы составят 16,039 трлн руб. в 2018 г. и 15,986 трлн руб. в 2019 году. Дефицит федерального бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн руб. и будет планомерно сокращаться до 2,011 трлн руб. в 2018 г. и до 1,142 трлн руб. в 2019 году.

Бюджет был подготовлен исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% на плановый период. Предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 руб., в 2018 году - 68,7 руб., в 2019 году - 71,1 руб.

Фото с сайта kremlin.ru

Теги  Конференции Журналисты
Источник: ТАСС

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