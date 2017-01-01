Сахалинцы увидят лица героев островной области

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» открылась в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23 декабря. Она приурочена к 70-летию со дня образования Сахалинской области и посвящена людям, которые внесли значительный вклад в развитие экономики и культуры островного региона.

На экспозиции представлено около 30 работ сахалинских художников, среди которых портреты и скульптуры Героев Социалистического Труда, участников Великой Отечественной войны, представителей коренных народов Севера и просто известных личностей Сахалина. На стенах выставочного зала можно увидеть изображения первого губернатора области Игоря Фархутдинова, художников Гиви Манткаву и Вениамина Риделя, шахтёра Кирилла Караулова и других. Работы были любезно представлены партнёрами проекта – областными художественным и краеведческим , а также Охинским и Южно-Курильским музеями. Кроме того, здесь присутствуют творения художников Невельского района и Южно-Сахалинска.

На открытии выставки собрались живописцы из областного центра, Холмска и Невельска. Открывал вечер сводный хор гимназии №3. Сотрудники музея книги Чехова поблагодарили партнёров и вручили им благодарственные письма. - Уникальность выставки в том, что она позволяет южносахалинцам и гостям города не просто увидеть портреты заслуженных людей, но и их жизнь, историю, - отметила и.о. директора музея, президент ассоциации музеев области Евгения Фирсова. - Я думаю, что каждый, кто посетит экспозицию, сможет для себя узнать что-то новое или вспомнить забытое.

Художник Александр Дё родился в Южно-Сахалинске и прожил здесь долгие годы. По его словам, на острове ещё не было выставок подобной тематики. - Здесь я выставил две свои работы – портреты главного редактора, гендиректора газеты «Южно-Сахалинск сегодня» Сергея Тараканова и сахалинского поэта, журналиста Евгения Бельжицкого. Кстати, Тараканова я написал ещё лет двадцать тому назад, а Бельжицкого – в этом году, хотя задумка появилась ещё семь лет назад- сказал Александр Дё. По мнению автора, чтобы написать портрет, нужно хорошо узнать человека. - Бельжицкий родился в год кролика, созвездие – дева. Все эти детали я постарался изобразить на картине, - пояснил художник. - Кружева, на фоне которых стоит Евгений Николаевич, представлены в виде еврейских узоров.

Кстати Уникальная выставка продлиться до 20 февраля.

На выставочном проекте Невельский район представлен работами члена Союза художников России Сергея Новосёлова. Его картины повествуют о жизни представителей рабочих профессий. - Главная идея моего творчества – это рассказывать правду о своей родине, о людях, которые здесь живут и трудятся. Где бы я ни был – в Петербурге, на Чукотке или здесь на Сахалине - я всегда ищу позитив, - поделился Новосёлов.