Путин: сборы НДФЛ увеличились в семь раз с момента введения плоской шкалы

Сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в семь раз с 2001 года, когда была введена плоская шкала налога.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

- Каков был результат после введения плоской 13-процентной шкалы на доходы физических лиц? Сборы налога на доходы физических лиц увеличились, внимание, в семь раз. И вот эти средства, которые поступают в казну, они потом распределяются на решение социальных задач, вот это и есть социальная справедливость, - сказал он.

Он сообщил также, что считает нецелесообразным сейчас введение дифференцированной шкалы НДФЛ.

- Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических лиц? Можно. Может быть, она (дифференцированная система) и будет когда-то сделана, но сейчас считаю (это) нецелесообразно, - сказал президент.