Путин: следствие и прокуратура России доведут до конца расследование по допингу

Президент России Владимир Путин заявил, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом.

- Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это все до логического завершения, - отметил он, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что в борьбе с допингом Россия будет сотрудничать с международными организациями. Он выразил надежду, что эти системные изменения позволят эффективнее бороться с этими проблемами. Президент РФ заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.

- В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга, - отметил он.

При этом глава государства признал, что сама проблема допинга в РФ существует.

- У нас так же, как и в любой другой стране, проблема с этим (допингом) есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - подчеркнул он.

Глава государства также призывал очистить спорт и культуру от политики, усматривает политическую составляющую в работе WADA. Путин уверен, WADA должно работать прозрачно, понятно и проверяемо.

- Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы, - заявил он.

Президент пояснил, что это означает возможность для международной спортивной общественности знать, кого проверяет агентство, когда и какими средствами это делается, какие получены результаты и приняты меры для наказания виновных и предотвращения повторения подобных инцидентов.

- Это что, какая-то оборонная сфера? Нет, - заявил Путин. - А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто.

Говоря о политизированности в спорте, президент констатировал, что есть определенная политическая составляющая во всех этих делах.

- Надо очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики, - уверен он. - Потому что спорт, как и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять их.