Хабаровск построит два морских судна для Сахалина

Речь об этом шла на встрече губернатора Олега Кожемяко с его коллегой – руководителем Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Стороны обсудили возможности изготовления судов различного назначения для нужд области. Сахалинский губернатор рассказал о потребности островного края в морском виде транспорта. Он подчеркнул, что природно-климатические условия Курильских островов не позволяют в полной мере использовать авиасообщение, а имеющиеся в области грузопассажирские суда не способны полностью удовлетворить спрос жителей региона.

- Мы несколько месяцев детально прорабатывали вопрос о возможном строительстве новых судов для Сахалинской области. Для нас было принципиально важным, чтобы заказы размещались на дальневосточных верфях. Завод Хабаровского края способен выпускать нужную нам продукцию. Сегодня речь идет о двух судах, но впереди большие перспективы. Мы планируем в будущем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино – Холмск, - сказал Олег Кожемяко.

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Садовникова, покупка двух новых современных, отвечающих всем требованиям морского регистра судов, будет долгожданным подарком для сахалинцев и курильчан.

Вячеслав Шпорт отметил, что реализация совместных с Сахалинской областью проектов позволит не только загрузить местный завод, но и подстегнет интерес к продукции хабаровских судостроителей заказчиков с других регионов.

- Уверен, наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ, поступивший из Сахалинской области. Территориальная близость с заказчиком позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в короткие сроки, - подчеркнул глава Хабаровского края.

Сейчас Хабаровский судостроительный завод имеет 70% свободных производственных мощностей. На данный момент здесь трудится 500 человек.