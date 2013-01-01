Хабаровск построит два морских судна для Сахалина
Хабаровский завод построит два морских грузопассажирских судна для Сахалинской области, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.
Речь об этом шла на встрече губернатора Олега Кожемяко с его коллегой – руководителем Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Стороны обсудили возможности изготовления судов различного назначения для нужд области. Сахалинский губернатор рассказал о потребности островного края в морском виде транспорта. Он подчеркнул, что природно-климатические условия Курильских островов не позволяют в полной мере использовать авиасообщение, а имеющиеся в области грузопассажирские суда не способны полностью удовлетворить спрос жителей региона.
- Мы несколько месяцев детально прорабатывали вопрос о возможном строительстве новых судов для Сахалинской области. Для нас было принципиально важным, чтобы заказы размещались на дальневосточных верфях. Завод Хабаровского края способен выпускать нужную нам продукцию. Сегодня речь идет о двух судах, но впереди большие перспективы. Мы планируем в будущем строительство двух железнодорожных паромов для нужд обоих регионов, которые будут работать на линии Ванино – Холмск, - сказал Олег Кожемяко.
По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Садовникова, покупка двух новых современных, отвечающих всем требованиям морского регистра судов, будет долгожданным подарком для сахалинцев и курильчан.
Вячеслав Шпорт отметил, что реализация совместных с Сахалинской областью проектов позволит не только загрузить местный завод, но и подстегнет интерес к продукции хабаровских судостроителей заказчиков с других регионов.
- Уверен, наши судостроители в силах выполнить ответственный заказ, поступивший из Сахалинской области. Территориальная близость с заказчиком позволит проводить согласования и эксплуатационные испытания в короткие сроки, - подчеркнул глава Хабаровского края.
Сейчас Хабаровский судостроительный завод имеет 70% свободных производственных мощностей. На данный момент здесь трудится 500 человек.
- Это долгожданный и стратегически важный для нашего завода заказ. Мы понимаем, что от качества и своевременности выполнения работ зависит решение проблемы транспортной доступности между Сахалином и Курильскими островами. Все технические вопросы решены. Готова проектно-сметная документация. Уже скоро мы приступим к строительству. И через два года наши суда смогут выйти в море. Каждое из двух судов будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Проектом предусмотрены площадки под перевозку легковых автомобилей и контейнеров, - рассказал руководитель предприятия Игорь Васько.
Финансирование заказа будет осуществляться через компанию «Сахалинлизингфлот». Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях между двумя регионами.
Фото пресс-службы губернатора
Комментарии