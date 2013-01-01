Олег Кожемяко одобрил деятельность сахалинского минобразования

В Сахалинской области организованными формами отдыха и оздоровления в 2016 году охватили почти 50 тыс. детей.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования, эти данные, которые на 7,5 тысячи превышают показатели прошлого года, привела в итоговом отчете губернатору глава профильного ведомства Наталья Мурашова.

Напомним, в органах исполнительной власти области наступила пора отчетов руководителей. В прошлом году по решению Олега Кожемяко с ними были заключены эффективные контракты на год. Они позволяют оценить их работу в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

По словам Натальи Мурашовой, перед министерством глава области поставил задачу увеличить количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением. Ведомство совместно с районными администрациями в течение лета организовало работу лагерей дневного пребывания. В области была увеличена и сеть оздоровительных лагерей. На юге острова свою деятельность возобновили здравницы «Юный железнодорожник» и «Сахалинский Артек». В последнем проведено шесть смен, во время которых отдохнуло 360 детей из 15 муниципальных образований области.

Кроме того, сахалинские и курильские школьники направлялись и во Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Артек», а также в оздоровительные учреждения Республики Крым, Севастополя и Приморского края.

- Общее количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в Сахалинской области, по состоянию на 1 ноября 2016 года составило 49 тыс. 478 человек. Ожидаемый результат превышен на 16,8%, - сообщила губернатору министр.

Среди достижений ведомства – внедрение новых программ физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрастов в 48 образовательных учреждениях региона. В целом снизилось количество школьников, занимающихся во вторую смену. До обеда учатся 466 ребят 17 классов начальной школы.

В сфере профессионального образования в этом году область поддержала движение «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Оно сыграло существенную роль в повышении престижа рабочих профессий и внедрении мировых стандартов подготовке специалистов.

Впервые на Сахалине был проведен этап всероссийской олимпиады среди учащихся профессиональных образовательных учреждений. Команда области вышла в финал национального чемпионата. Кроме того, представители региона стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата среди людей с ограниченными физическими возможностями «Абилимпикс». Островитяне отличились в компетенциях «Издательское дело» и «Анимация персонажей».

Еще один результат работы министерства - в этом году вариативными формами дошкольного образования дополнительно охвачено 922 ребенка в девяти районах области. В Южно-Сахалинске открыт частный сад на 50 детей, в Макаровском и Томаринском районах начали работать группы предшкольной подготовки, а в Охинском и Смирныховском округах - 11 групп кратковременного пребывания. Две группы выходного дня появились в Углегорском районе, восемь групп присмотра и ухода за детьми – в Анивском, Охинском и Южно-Курильском округах, а также в Южно-Сахалинске. Пять негосударственных центров дополнительного дошкольного образования заработали в областном центре и Корсаковском районе.

В отчетном периоде 182 ребенка, оставшихся без попечения родителей, устроены на воспитание в семьи. Ожидаемый результат превышен на 18 человек (10,9%).

- Этому способствовало создание в каждом муниципальном образовании в текущем году Школ приемных родителей, в которых подготовлено 342 кандидата в приемные родители, - сказала Наталья Мурашова.

Деятельность министерства и его руководства в целом получила положительную оценку губернатора.