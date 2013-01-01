В Южно-Сахалинске прошел праздник «Открытого сердца»

Праздник для детей и их родителей организовало местное отделение Союза женщин России (СЖР). Клуб создан для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Он существует уже четвертый год. Как рассказала председатель южно-сахалинского отделения СЖР Елена Столярова, впервые новогоднее торжество провели в Сахалинском колледже искусств.

– Мамочки сегодня подходили ко мне и говорили, что это лучший из пяти городских утренников, на которых они побывали. Безусловно, мы поблагодарим директора колледжа Андрея Сергеевича Костина за оказанную поддержку. Думаю, это площадка теперь станет традиционной для наших новогодних мероприятий, – отметила Столярова.

На утренник пришли 45 семей, живущих в Южно-Сахалинске. К празднику они подошли со всей ответственностью и нарядили своих малышей в красочные новогодние костюмы.

Джек Воробей, мушкетер, русский богатырь, снежинка, Зорро, цыпленок, Русалочка, – и это далеко не весь список гостей, пришедших на этот праздник.