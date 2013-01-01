В Южно-Сахалинске прошел праздник «Открытого сердца»
Новогодний утренник клуба «Открытое сердце» прошел 24 декабря в Южно-Сахалинске.
Праздник для детей и их родителей организовало местное отделение Союза женщин России (СЖР). Клуб создан для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Он существует уже четвертый год. Как рассказала председатель южно-сахалинского отделения СЖР Елена Столярова, впервые новогоднее торжество провели в Сахалинском колледже искусств.
– Мамочки сегодня подходили ко мне и говорили, что это лучший из пяти городских утренников, на которых они побывали. Безусловно, мы поблагодарим директора колледжа Андрея Сергеевича Костина за оказанную поддержку. Думаю, это площадка теперь станет традиционной для наших новогодних мероприятий, – отметила Столярова.
На утренник пришли 45 семей, живущих в Южно-Сахалинске. К празднику они подошли со всей ответственностью и нарядили своих малышей в красочные новогодние костюмы.
Джек Воробей, мушкетер, русский богатырь, снежинка, Зорро, цыпленок, Русалочка, – и это далеко не весь список гостей, пришедших на этот праздник.
Развлекательную программу для них подготовили студенты колледжа искусств. Артисты в образах зайцев, медведя, тигра, обезьяны, волка, Снегурочки и Деда Мороза утроили для юных зрителей театрализованное представление с энергичными танцами, перед которыми мало кто из малышей смог устоять.
Каждому ребенку организаторы приготовили сладкий подарок, а также вручили призы за костюмы.
– Надеемся, что дети, их мамы и папы сегодня получили удовольствие от этого замечательного представления, – сказала Столярова.
Сомневаться в этом не приходится: после праздничного шоу гости охотно фотографировались с артистами, малыши с любопытством изучали подарки и с восторгом рассказывали родителям о своих впечатлениях.
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