С экс-главы Сахалинрыбвода взыщут 12 млн рублей

По иску прокурора Южно-Сахалинска с бывшего руководителя ФГБУ «Сахалинрыбвод» взыскан материальный ущерб.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре, Владимир Самарский обязан вернуть в доход федерального бюджета более 12 млн рублей.

Основанием для обращения в суд явился приговор Южно-Сахалинского городского суда. Экс-главе Сахалинрыбвода инкриминируется преступление по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд установил, что с 19 июля 2010 года по 31 декабря 2011 года учреждение незаконно сдавало в аренду транспортные средства, которыми владело на праве оперативного управления. Бывшему руководству также вменяется в вину прием и оплата фиктивно выполненных работ при строительстве гидротехнических сооружений на Урожайном лососевом рыбоводном заводе. Общий ущерб, нанесенный бюджету Российской Федерации, оценен в 12 млн 931 тыс. рублей.