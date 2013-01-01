Молодежь получит по заслугам

Создание регионального отделения движения «Юнармия» в 2016 году – один из ярких молодежных проектов

Сахалинские депутаты предлагают больше поддерживать талантливую молодежь материальн

Формула форумов

Поддержка талантливой молодежи, добровольческих инициатив и объединений, а также патриотическое воспитание стали приоритетными направлениями островной молодежной политики в 2016 году. О реализации «молодежной» госпрограммы в Сахалинской области депутатам на заседании комитета по спорту, туризму и молодежной политике рассказал начальник отдела молодежной политики областного минспорта Дмитрий Лугин. Он напомнил, что в уходящем году в регионе прошла масштабная форумная кампания. Во II Всероссийском форуме «Итуруп» в трех летних сменах участвовали 45 молодых сахалинцев, не считая волонтеров. Осенью санаторий «Синегорские минеральные воды» принял около 200 участников регионального форума «Острова», а зимой в «Лесном озере» провели «Духовное наследие народов России в ХXI веке». – С этого года мы включили в программу межмуниципальные форумы. Среди них – «Формула успеха» в Охинском районе, «Молодые профессионалы» в Александровске-Сахалинском, «Острова-Север» в Поронайске, «Новая земля» в Невельске, «Томаринский казачок». Последний провели за счет областного гранта, – отметил Лугин. Лауреатами премии для талантливой молодежи области в уходящем году стали 451 человек. Это почти на 100 номинантов больше, чем в прошлом году.

Кремлевский берет

Министерства образования и спорта совместно разработали программу по патриотическому воспитанию на 2017–2022 годы. К слову, Сахалинская область – пока единственный регион в ДФО, где действует подобный документ. В мае уходящего года состоялся первый экстремальный забег «Сахалинский рубеж». В последний месяц весны на областную спартакиаду допризывной молодежи съехались 200 ребят из 14 муниципалитетов. Победители этих состязаний отправились на всероссийский этап в Казань. При поддержке ДОСААФ и ЦСКА создано региональное отделение движения «Юнармия». Для его нужд предоставили территорию 13-й танковой дивизии и помещение с необходимой инфраструктурой в Троицком. В августе более 50 юнармейцев прошли начальный курс подготовки, в который вошли учебные занятия, спортивные соревнования и полевые стрельбы. Там же состоялся и 8-дневный военно-патриотический сбор. – Результаты впечатляющие. Губернатор Олег Кожемяко и руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав Омельченко вручили сахалинцам береты кремлевского полка с сертификатами на право ношения. У ребят после этих сборов глаза горели, – рассказал Лугин. На торжественной клятве в областном центре в ряды юнармейцев вступили более 200 ребят. Следующим летом планируют уже провести полноценные военно-полевые сборы. Сейчас идет подбор руководителя сахалинского отделения «Вымпела». Кроме того, в 2016 году минспорта профинансировало 23 проекта некоммерческих организаций на общую сумму 5,5 млн рублей. – К сожалению, каждый год наблюдаются проблемы со сдачей отчетности по использованию бюджетных средств. На этот раз одна из победивших организаций к концу года отказалась от гранта, неосвоенными остались 200 тысяч рублей, – сообщил Лугин. Для профилактики асоциального поведения молодежи в регионе уже 12 лет реализуется проект «Спорт против подворотни». В октябре впервые прошел конкурс социальной рекламы «Острова без наркотиков». За лучший видеоролик наградили ребят из Тымовского, Южно-Сахалинска и Невельска. А конкурсантов из Холмска и Курильска отметили в номинации «Наружная реклама». Кстати, в минспорта сейчас решают вопрос о прокате лучших видеороликов на местном ТВ.

Прозрачный отбор

– Молодежная политика – это деятельность по созданию социально-экономических условий для молодых людей. Например, чтобы они могли беспрепятственно устраиваться на работу после обучения. Как идет совместная работа с другими ведомствами, которые занимаются молодежью, – соцзащитой, минобразования, учебными заведениями? Кроме того, сегодня акцент сделан на Южно-Сахалинске, а как молодежная концепция реализуется в районах? – спросила депутат Наталья Коршунова. По словам Лугина, форумная кампания, о которой говорилось выше, нацелена в том числе на социализацию молодежи, а вот трудоустройством минспорта не занимается. Председатель комитета Андрей Хапочкин добавил, что главам муниципалитетов необходимо создавать отдельные структуры для работы с молодежью. Сейчас же это направление зачастую объединено с культурой и спортом. Во время обсуждения от депутатов прозвучало предложение – пригласить на следующее заседание по этой теме представителей других островных ведомств, работающих с молодежью. Депутат Александр Болотников поинтересовался, как будут отбирать кандидатов на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Краснодарском крае, который запланирован на осень 2017 года. – Система абсолютно прозрачная. Основной отбор – через информационную систему «Молодежь России». После этого список и критерии отбора «спустят» в регион, где с претендентами проведут собеседования. К 15 апреля будут известны итоги. Квота Сахалинской области – 25 участников и 20 волонтеров. Надеемся, что система будет балльная – это позволит выбрать лучших кандидатов, – ответил Лугин.

Реанимация «Атлета»

Депутат Анатолий Жук отметил, что многие регионы России гордятся своими уникальными молодежными мероприятиями, отражающими их специфику, и спросил, есть ли таковые в Сахалинской области. По словам Лугина, эксклюзивные проекты региона – «Корабль дружбы» и «Крылья Сахалина». Среди проблем он обозначил отсутствие средств на гранты НКО, которые минспорта выделяли на протяжении нескольких лет. В своих рекомендациях комитет рекомендовал правительству профинансировать это направление. По словам Хапочкина, относительно небольшие расходы позволяют порой решить важную задачу. В качестве примера он привел тренажерный зал «Атлет» в подвальном помещении на ул. Бумажной. Его удалось отремонтировать за счет грантов в 450 тысяч рублей. Теперь в «качалку» активно ходят подростки – для них занятия бесплатные, а взрослые могут приобрести месячный абонемент в пределах тысячи рублей. Болотников в своем выступлении напомнил о необходимости создать центр патриотического воспитания на Сахалине, а также попросил обратить внимание на молодежную политику в селах. По мнению Коршуновой, следует проводить не ряд отдельных мероприятий, а выстраивать через них идеологию молодежной политики, подходить к решению задачи комплексно. В противном случае молодежи с каждым годом на островах будет оставаться все меньше. Комитет представленную информацию принял к сведению и внес ряд предложений губернатору. Например, рассмотреть возможность увеличения бюджетных расходов для участия молодежных коллективов в выездных сборах, фестивалях и конкурсах, не вошедших в ежегодный календарный план министерств. Кроме того, депутаты предложили внести поправки в региональный закон и увеличить размер премий талантливой молодежи. Сейчас они составляют 60, 30 и 15 тысяч рублей для призеров и участников международных, всероссийских и иных конкурсов соответственно.