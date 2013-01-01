Отсутствие снега не помешало первому Ледовому фестивалю на Сахалине
В Южно-Сахалинске сегодня впервые состоялся Ледовый фестиваль.
Главным событием в его программе стало открытие нового катка на площади перед кафедральным собором Рождества Христова. Правда, снег на объект организаторам пришлось завозить из Троицкого.
Кстати, из-за его отсутствия пришлось на празднике отменить, пожалуй, самую зрелищную часть – катание на ездовых собаках. Их владельцы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов покатать на нартах детвору областного центра. Большая часть родителей пришла на площадь именно по этой причине. Однако маленькие зрители этим обстоятельством не особенно расстроились и компенсировали неудавшееся развлечение общением с четвероногими друзьями человека. Многочисленные хаски, самоеды, маламуты и колли давали ласкать и тискать себя малышам. Правда, время от времени они с тоской поглядывали на стоящие рядом нарты и дружным собачьим хором напоминали хозяевам о своей главной обязанности.
Не получилось достойно дебютировать в роли ездовой собаки маламуту Куперу. Как поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» его хозяин Александр Казинский, 45-килограммовый пес, названный в честь легендарного рок-музыканта, только готовится к грядущим соревнованиям, а пока качает мускулатуру. Молодость домашнего любимца сказывалась в готовности поддержать любые игры с сестрой Айзой. Кстати, маламуты были не единственными родственниками на празднике. Самоеды Златомир и Златомира, как просветила хозяйка Екатерина Демешкина, оказались папой с дочкой.
Во всем остальном первый ледовый праздник удался. В честь открытия катка в небо над собором взлетела огромная связка воздушных шаров. Затем лед опробовали юные фигуристы, вслед за ними мастер-класс провели члены дворовой хоккейной команды «Пираньи» из областного центра. А на импровизированной сцене выступили с чудесной композицией спортсменки отделения художественной гимнастики ОГАУ ФК «Сахалин» и юные участницы вокального коллектива.
Многочисленные зрители порадовали отменным аппетитом повара Алексея Иванова. Полевая кухня из воинской части 35390 обеспечила южносахалинцам классическую солдатскую кашу и горячий чай. В течение часа разошлись 20 буханок хлеба и два огромных термоса с гречневой кашей, приправленной тушенкой, морковью и луком. Такая же судьба ожидала две такие же емкости с чаем.
После такого угощения зрители продолжили участие в спортивных развлечениях. Поклонники армлестлинга, исконной русской забавы в перетягивании каната и других состязаний боролись за три пары профессиональных коньков. Приз оказался абсолютно кстати, когда начались массовые катания на новой ледовой площадке.
Приятным моментом для участников первой городской спартакиады трудовых коллективов стала церемония награждения победителей. Почетный красивый переходящий кубок достался дружной команде «Сахалинэнерго». В тройке призеров оказались сборные городского департамента образования и поисково-спасательного отряда им. Полякова.
Таким образом, в области дали официальный старт зимнему спортивному сезону. Во время новогодних каникул сахалинцев ожидают более 40 физкультурных состязаний.
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