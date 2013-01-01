Отсутствие снега не помешало первому Ледовому фестивалю на Сахалине

Главным событием в его программе стало открытие нового катка на площади перед кафедральным собором Рождества Христова. Правда, снег на объект организаторам пришлось завозить из Троицкого.

Кстати, из-за его отсутствия пришлось на празднике отменить, пожалуй, самую зрелищную часть – катание на ездовых собаках. Их владельцы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов покатать на нартах детвору областного центра. Большая часть родителей пришла на площадь именно по этой причине. Однако маленькие зрители этим обстоятельством не особенно расстроились и компенсировали неудавшееся развлечение общением с четвероногими друзьями человека. Многочисленные хаски, самоеды, маламуты и колли давали ласкать и тискать себя малышам. Правда, время от времени они с тоской поглядывали на стоящие рядом нарты и дружным собачьим хором напоминали хозяевам о своей главной обязанности.

Не получилось достойно дебютировать в роли ездовой собаки маламуту Куперу. Как поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» его хозяин Александр Казинский, 45-килограммовый пес, названный в честь легендарного рок-музыканта, только готовится к грядущим соревнованиям, а пока качает мускулатуру. Молодость домашнего любимца сказывалась в готовности поддержать любые игры с сестрой Айзой. Кстати, маламуты были не единственными родственниками на празднике. Самоеды Златомир и Златомира, как просветила хозяйка Екатерина Демешкина, оказались папой с дочкой.