«Пассажиры»: 90 лет одиночества

Фильмы про космос давно перестали быть самостоятельным жанром и обширно разветвились. Здесь есть комедии («Автостопом по галактике»), кинокомиксы («Стражи галактики»), эпики («Интерстеллар») и многое другое. А вот хороших мелодрам в межзвездных глубинах было совсем немного. Свежие «Пассажиры» от автора «Игры в имитацию» Мортена Тильдума призваны это упущение исправить.

Главное при просмотре «Пассажиров» — вовремя понять, что перед нами не серьезное полотно о пути человечества в другие миры, а типичнейшая легковесная драма о двух одиночествах. Пусть и на космическом корабле. Но в первый час фильм все-таки отчаянно пытается показаться чем-то большим. Главный герой Джим — инженер (а также специалист по ядерной физике, ювелир, ботаник, медик, швец, жнец, ну вы поняли). Парень отправляется в 120-летнее путешествие на другую планету. Все это время экипаж и пассажиры должны проспать в гибернации, однако из-за технического сбоя персонаж Криса Пратта («Стражи галактики») очнется на девяносто лет раньше. Через год к нему присоединится писательница Аврора (Дженифер Лоуренс), но до этого времени Джим будет «робинзонить» в одиночку. Эта часть — чистый «Марсианин» с неунывающим, но очень одиноким бородачом.

Когда в дело вступает Лоуренс, начинается история любви. И с этого момента картина каждую минуту становится проще и глупее. Даже не думайте придираться к научной части (с этим тут все плохо), но картина не о науке. Она об отношениях мужчина—женщина в стерильных условиях. Обязательная программа присутствует: милые развлечения, свидания в космосе, секс в уютных каютах, предательство, примирение и трагедия. В какой-то момент корабль начинает лететь не только к другой планете, но и ко всем чертям, и влюбленной парочке приходится экстренно чинить ядерный реактор при помощи майки, двери одного из отсеков и такой-то матери.

Выглядит все это восхитительно глупо. В этот момент нужно просто запретить себе осмысливать происходящее и получать удовольствие. Талантливый Джим вырастил на космическом корабле дерево, а потом целый сад? Какая разница — как! Красиво же. Количество киноштампов на сантиметр пленки превышает все разумные пределы, но интерьеры и игра актеров это искупают. Серьезно, фильм красив во всех отношениях — чудесен космос, прекрасна в своих одеяниях Лоуренс и даже андроид-бармен Артур (Майкл Шин) блестящ. И ниже пояса, и выше.

В общем, «Пассажиры» — это, наверное, лучший способ приобщить к космической фантастике девушку, до этого воротившую нос от «Интерстеллара» и его производных. А заодно одна из главных мелодрам года — простоватая, но выглядит очень свежо.

Посмотреть фильм «Пассажиры» вы можете в кинотеатрах «Октябрь» и «Комсомолец». Расписание сеансов смотрите в «Афише» РИА «Сахалин-Курилы».