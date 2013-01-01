Сахалин предлагает создать Дальневосточную зону детско-юношеского хоккея

Сахалин предлагает создать восьмую зону в системе детско-юношеского хоккея, информирует региональное министерство спорта и молодежной политики.

По идее инициаторов, она должна объединить в этой возрастной группе команды Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области, а также Камчатки и Якутии. Нужно отметить, что предложение уже поддержал Владислав Третьяк. Интерес хоккейного функционера вызвала и возможность вовлечения азиатских сборных в турниры Дальневосточной зоны.

Планируется, что в новой зоне будут играть победители хоккейного турнира на Кубок губернатора, который стартует уже в следующем году. Пилотный проект станет первой серьезной попыткой выстроить систему подготовки игроков от спортивной школы до профессиональной команды. Причем соревнования пройдут еще по двум игровым видам спорта – баскетболу и волейболу.

- Губернатор четко обозначил перед нами задачу – вовлекать в профессиональный спорт как можно больше местных ребят. Мы понимаем, что завтра эти хоккеисты в нашей команде не появятся. Чтобы вырастить игрока уровня «Сахалина» нужен не один год. Но чем раньше мы заложим правильный фундамент в системе подготовки, тем быстрее у нас появятся высококлассные воспитанники. Внимание будет уделяться многим нюансам, начиная от привлечения высококвалифицированных тренеров и заканчивая увеличением количества детских турниров, - рассказал директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

Сегодня региональное министерство спорта совместно с ПСК «Сахалин» и директором тренировочного центра «Арена 2020» Сергеем Мелешковым делает все в этом направлении. И первые результаты уже есть. Игроки «Сахалинских Акул» Владислав Зарипов и Алексей Сампоев – воспитанники сахалинских спортивных школ – первыми в области получили звание кандидатов в мастера спорта по хоккею с шайбой. В прошлом году они выиграли первенство Москвы.