На Сахалине разрабатывают новую концепцию поддержки КМНС

Первое заседание Совета коренных малочисленных народов Севера при губернаторе области состоялось сегодня в Южно-Сахалинске.

Его провел глава региона Олег Кожемяко. Тема заседания была очень важна. Через несколько дней завершается действие «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2011-2016 годы», а потому начинается разработка новой концепции. Время подвести итоги и определить задачи нового документа, действие которой решено распространить до 2025 года.

Надо сказать, что сделано было, действительно, много. Принятые пять лет назад программные мероприятия выполнены практически на 100%. Кроме того, большую помощь в финансировании многих мероприятий оказывают операторы шельфовых проектов.

Основным итогом стал рост продолжительности жизни народов Севера практически на четыре года, а также постоянное увеличение рождаемости. Например, если в 2015 годы школы посещали 763 ребенка из народностей Севера, то в этом году было уже 784 школьника. На первый взгляд, рост незначительный. Однако, если учесть, что в нашей области проживает только 4153 представителя КМНС, положительная динамика становится понятной.

Однако вопросов по-прежнему огромное множество. И потому разговор на заседании Совета пошел не столько об итогах, сколько о путях решения имеющихся проблем.

Например, сейчас уровень охвата представителей КМНС ежегодной диспансеризацией составляет 80%. В работе 11 мобильных медицинских брига, 3 передвижных мобильных медицинских комплекса, 5 флюорографических установок, 2 стоматологических кабинета.