На Сахалине разрабатывают новую концепцию поддержки КМНС
Первое заседание Совета коренных малочисленных народов Севера при губернаторе области состоялось сегодня в Южно-Сахалинске.
Его провел глава региона Олег Кожемяко. Тема заседания была очень важна. Через несколько дней завершается действие «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2011-2016 годы», а потому начинается разработка новой концепции. Время подвести итоги и определить задачи нового документа, действие которой решено распространить до 2025 года.
Надо сказать, что сделано было, действительно, много. Принятые пять лет назад программные мероприятия выполнены практически на 100%. Кроме того, большую помощь в финансировании многих мероприятий оказывают операторы шельфовых проектов.
Основным итогом стал рост продолжительности жизни народов Севера практически на четыре года, а также постоянное увеличение рождаемости. Например, если в 2015 годы школы посещали 763 ребенка из народностей Севера, то в этом году было уже 784 школьника. На первый взгляд, рост незначительный. Однако, если учесть, что в нашей области проживает только 4153 представителя КМНС, положительная динамика становится понятной.
Однако вопросов по-прежнему огромное множество. И потому разговор на заседании Совета пошел не столько об итогах, сколько о путях решения имеющихся проблем.
Например, сейчас уровень охвата представителей КМНС ежегодной диспансеризацией составляет 80%. В работе 11 мобильных медицинских брига, 3 передвижных мобильных медицинских комплекса, 5 флюорографических установок, 2 стоматологических кабинета.
Но Олег Кожемяко счел это совершенно недостаточным. Он поставил задачу охватить ежегодной диспансеризацией все 100% представителей коренных этносов острова. Для чего необходимо увеличить количество мобильных медицинских отрядов, создать систему бесплатного проезда из отдаленных сел в районные медицинские центры. Предполагается также, что им будет оказываться бесплатное стоматологическое обслуживание, а также лекарственное обеспечение, через сеть аптек, имеющих статус социальных. Все это будет субсидироваться из областного бюджета.
Или вот, например, в последние годы в области наметился рост родовых общин. Но все прекрасно понимают, что под прикрытием КМНС сейчас активно действуют различные браконьерские группировки.
- В родовой общине должны состоять только представители народов Севера, члены их семей и близкие родственники, - подчеркнул Олег Кожемяко. - В противном случае, никакой помощи таким общинам мы оказывать не будем.
А помощь обещает быть существенной. На организации КМНС предполагается в полной мере распространить весь пакет льгот, который предлагается сельхозпроизводителям. Причем, здесь прозвучал любопытный диалог между губернатором и главой регионального министерства сельского хозяйства Михаилом Кузьменко.
- Мы субсидируем завоз комбикорма для животных. Почему бы это действие не распространить на тех, кто возрождает собачьи ездовые упряжки? – спросил губернатор.
- Я понял вопрос, - ответил министр. - Но собаководство не относится к сельскому хозяйству, а наша областная программы синхронизирована с федеральной.
- И все же над этим стоит подумать, - заметил Олег Кожемяко. - Ведь субсидии на корма животным официально зарегистрированным владельцам собачьих упряжек из числа народов Севера мы будем давать из областного бюджета, а не из федерального.
Как отметил при этом в своем докладе начальник управления коренных малочисленных народов Севера правительства области Владимир Поломарчук, уже предполагается выделять для таких общин дополнительные лимиты рыбы для приготовления юколы. И вообще для каждой общины КМНС, не имеющей своего промыслового участка, будет предоставлена для самообеспечения квота на 5 тонн лосося, а также выделены определенные объемы корюшки и наваги.
Владимир Поломарчук сообщил, что согласовано решение о строительстве в рамках ТОР «Горный воздух» этнокультурного комплекса, благодаря которому получат дополнительный импульс развития народные промыслы.
А Олег Кожемяко в свою очередь отметил, что в области до сих пор нет профессионального государственного творческого коллектива народов Севера.
- В большинстве регионов такие есть уже давно и являются предметом гордости, - заметил губернатор. - Поэтому перед министерством культуры я эту задачу уже поставил, и она не снимается.
Но этнокультурный центр в Южно-Сахалинске, это, конечно хорошо. Но живут КМНС по большей части на севере. Принято решение создать там модельную территорию, включающий факторию, благоустроенный поселок, этнографический комплекс, школу, в которой обязательно будут преподавать тот же нивхский язык.
Вообще вопрос о сохранении нивхского языка очень остро поставил известный писатель и общественный деятель Владимир Санги. По его словам, в области всего 7 учителей нивхского языка, притока молодежи нет, и преподается язык факультативно.
Как пояснила министр образования области Наталья Мурашова, за последние пять лет на обучение в Санкт-Петербург было отправлено восемь абитуриентов, но никто из них назад не вернулся. Значит, нужны какие-то дополнительные стимулы. Об этом тоже решено серьезно подумать.
А Владимира Санги попросили разработать учебно-методический комплекс для обучения языку до 9 класса. Писатель уже разработал такую программу для начальной школы.
На заседании Совета прозвучало довольно много предложений, которые могут быть реализованы в новой концепции. Причем реализация некоторых уже начата. В частности, министр спорта и молодежной политики области Антон Зайцев рассказал, что готовится предложение о законодательном определение национальных видов спорта и одновременно разрабатывается система спортивных разрядов. Соревнования будут проводить чаще и более массово.
Участники совета предложили придать статус дальневосточного мероприятия межмуниципальному обряду кормления духов моря, который проводится в Поронайске. Принято решение продолжить проект «Спасение домашнего северного оленя». Со следующего учебного года в одном из профессиональных училищ области будут готовить оленеводов-механизаторов. Министерству торговли и продовольствия поручено обеспечить бесплатные места на муниципальных ярмарках для работников факторий из числа КМНС. Прозвучало предложение о разрешении в заказнике «Северный» традиционной деятельности народов Севера (включая рыболовство) — здесь сейчас действует четыре родовые общины.
Губернатор поручил подготовить и согласовать и немало других предложений. В их числе поддержка студентов из числа КМНС, мастеров народных промыслов, областной газеты «Нивх диф» и т. д.
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