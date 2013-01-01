На Сахалине официально закрыли Год Кино

На Сахалине 24 декабря торжественно завершился Год Кино. Организаторы обещают, что произошло это только официально, на самом же деле они намерены продолжить все проекты, начатые в 2016 году, и пробудить-таки в островитянах любовь к качественному кинематографу.

Проекты в рамках Года Кино на Сахалине охватили около пяти тысяч человек, за год на островах побывали 40 киноведов. Зрителям полюбились ретроспективные показы, в репертуаре были и незаслуженно забытые киношедевры, о которых здесь многие узнали впервые. В течение года в Южно-Сахалинске работал кинолекторий «История отечественного кинематографа десятилетие за десятилетием», на экраны выходили достойные новинки российского кино.

В этом году в регионе появился чуть ли не единственный в России киномобиль. Сегодня, кстати, он весь день работал в городском парке имени Гагарина бесплатно. До сих пор передвижной кинотеатр выезжал только в окрестности Южно-Сахалинска, но в следующем году, обещают владельцы – он обязательно доберется до самых до окраин острова. Самое главное, по мнению куратора мероприятий Года Кино на Сахалине Ильи Шамазова, что на острове начали снимать свое кино и не только документальное, но и любительское, развлекательное. Организаторы отметили наиболее отличившихся сахалинцев. Среди них - кинематографисты Илья Фёдоров и Екатерина Жукова. В тандеме они сняли две короткометражки. Фёдоров получил приз за лучшую режиссуру в рамках проекта «Фабрика грёз», в котором молодые сахалинские кинематографисты снимали свою версию фильма о Золушке.

Памятным призом организаторы отметили уже достаточно известного на острове режиссера Александра Ли. В этом году он получил диплом об окончании Высших режиссерских курсов в Москве. С его дипломной работой «Сердцебиение» зрители познакомились на кинофестивале «Край света». Кроме этого, Ли стал исполнительным продюсером фильма «Остров Рикоту», который снимался в этом году на острове Кунашир. Молодой режиссер, кстати, снял лучшую, по мнению зрителей, «Золушку» в рамках уже упомянутого киноквеста.

Выпускница ВГИКа этого года Наталья Киселёва написала четыре новеллы про Золушку, которые легли в основу будущих фильмов «Фабрики грёз». Мультфильм «Мальчик, который рисовал кошек» по ее сценарию демонстрировался в рамках акции «Ночь кино».

А журналист Елена Опрышко целый год занималась пропагандой Года Кино на Сахалине, она вела его странички в социальных сетях, снимала дневники этого культурного события.

Результат большой поездки по Сахалину молодых и не очень кинематографов - альманах о сахалинской жизни «На краю», снятый в рамках акции «Кинопоезд», выйдет на экраны в марте 2017 года. Его можно будет увидеть в кинотеатрах. - У нас получилась очень крепкая работа. И позабавило то, что по хронометражу она в точности совпала с работой «Остров Сахалин» Эльдара Рязанова и Василия Катаняна, - сказал Шамазов. Гостем-сюрпризом церемонии закрытия Года Кино стал секретарь Союза кинематографистов России, руководитель кинофестиваля «Край света» Сергей Новожилов.

- Для меня большая радость – снова быть здесь. Мы очень надеемся, что Год Кино не ограничится только календарным годом. Я в том году впервые активно участвовал в кинематографической жизни Сахалинской области, и только начал осознавать, насколько интересно все, что делается в плане популяризации и развития этого вида искусства на островах, - сказал Новожилов.