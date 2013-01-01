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24 декабря 22:30 / Культура / кино / искусство  

На Сахалине официально закрыли Год Кино

На Сахалине 24 декабря торжественно завершился Год Кино. Организаторы обещают, что произошло это только официально, на самом же деле они намерены продолжить все проекты, начатые в 2016 году, и пробудить-таки в островитянах любовь к качественному кинематографу.

Проекты в рамках Года Кино на Сахалине охватили около пяти тысяч человек, за год на островах побывали 40 киноведов. Зрителям полюбились ретроспективные показы, в репертуаре были и незаслуженно забытые киношедевры, о которых здесь многие узнали впервые. В течение года в Южно-Сахалинске работал кинолекторий «История отечественного кинематографа десятилетие за десятилетием», на экраны выходили достойные новинки российского кино.

В этом году в регионе появился чуть ли не единственный в России киномобиль. Сегодня, кстати, он весь день работал в городском парке имени Гагарина бесплатно. До сих пор передвижной кинотеатр выезжал только в окрестности Южно-Сахалинска, но в следующем году, обещают владельцы – он обязательно доберется до самых до окраин острова.

Самое главное, по мнению куратора мероприятий Года Кино на Сахалине Ильи Шамазова, что на острове начали снимать свое кино и не только документальное, но и любительское, развлекательное.

Организаторы отметили наиболее отличившихся сахалинцев. Среди них - кинематографисты Илья Фёдоров и Екатерина Жукова. В тандеме они сняли две короткометражки. Фёдоров получил приз за лучшую режиссуру в рамках проекта «Фабрика грёз», в котором молодые сахалинские кинематографисты снимали свою версию фильма о Золушке.

Памятным призом организаторы отметили уже достаточно известного на острове режиссера Александра Ли. В этом году он получил диплом об окончании Высших режиссерских курсов в Москве. С его дипломной работой «Сердцебиение» зрители познакомились на кинофестивале «Край света». Кроме этого, Ли стал исполнительным продюсером фильма «Остров Рикоту», который снимался в этом году на острове Кунашир. Молодой режиссер, кстати, снял лучшую, по мнению зрителей, «Золушку» в рамках уже упомянутого киноквеста.

Выпускница ВГИКа этого года Наталья Киселёва написала четыре новеллы про Золушку, которые легли в основу будущих фильмов «Фабрики грёз». Мультфильм «Мальчик, который рисовал кошек» по ее сценарию демонстрировался в рамках акции «Ночь кино».

А журналист Елена Опрышко целый год занималась пропагандой Года Кино на Сахалине, она вела его странички в социальных сетях, снимала дневники этого культурного события.

Результат большой поездки по Сахалину молодых и не очень кинематографов - альманах о сахалинской жизни «На краю», снятый в рамках акции «Кинопоезд», выйдет на экраны в марте 2017 года. Его можно будет увидеть в кинотеатрах.

- У нас получилась очень крепкая работа. И позабавило то, что по хронометражу она в точности совпала с работой «Остров Сахалин» Эльдара Рязанова и Василия Катаняна, - сказал Шамазов.

Гостем-сюрпризом церемонии закрытия Года Кино стал секретарь Союза кинематографистов России, руководитель кинофестиваля «Край света» Сергей Новожилов.

- Для меня большая радость – снова быть здесь. Мы очень надеемся, что Год Кино не ограничится только календарным годом. Я в том году впервые активно участвовал в кинематографической жизни Сахалинской области, и только начал осознавать, насколько интересно все, что делается в плане популяризации и развития этого вида искусства на островах, - сказал Новожилов.

Мастер-классы, кинопоказы, ретроспективы, по словам организаторов, в 2017 году никуда не денутся, и будут доступны сахалинцам.

Теги  Режиссеры Год российского кино Кино Искусство
Автор текста и фото: Алина Сабитова

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