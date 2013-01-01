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24 декабря 23:20 / Культура / кино / Год российского кино  

Легенда кинематографа признался, что всегда будет благодарен нефтяникам и газовикам Сахалина

Легенда отечественного кинематографа, режиссёр фильма о сахалинских нивхах Карен Геворкян стал специальным гостем церемонии закрытия Года Кино на Сахалине. Южносахалинцы первыми на широком экране увидели последний фильм мэтра – «Вся наша надежда…».

Отношение к острову у Геворкяна особое - 25 лет назад он снял здесь картину «Пегий пёс, бегущий краем моря», которую и по сей день считает самой интересной в своей фильмографии.

- Я свой. Хочу, чтобы вы это знали. Я не турист, которого пригласили на день-два. Я здесь прожил достаточно много времени. И очень полюбил Сахалин, - с этих слов режиссёр начал разговор с сахалинским зрителем. - Картина о Сахалине делалась трудно, и, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить людей, без которых она бы не состоялась - моих друзей нивхов, потому что они были поддержкой и душой этой работы, нефтяников и газовиков, которые нам помогали всем, чем могли. Я их всегда вспоминаю, и никогда не забуду. Такой помощи, поддержки, такого душевного отношения, сегодня вряд ли где-то можно найти, но Сахалин для меня остался именно таким местом.

Картина «Вся наша надежда…» еще не вышла на широкий экран, но побывала уже на нескольких фестивалях, и ни один из них не оставил ее без наград. Даже на кинофоруме «Окно в Европу», где фильм показывали вне конкурса, он получил приз от Гильдии кинокритиков.

Фильм «Вся наша надежда…» - только первая часть триптиха о жизни крепкой шахтёрской семьи. Действие происходит на российском Донбассе, в городе Шахты, где из 85 шахт осталось всего три работающих. Картина - о людях самого тяжелого и мужественного труда, которые некогда были элитой рабочего класса, и в одночасье превратились в люмпенов.

- Я оказался там, посмотрел на их жизнь, услышал обо всем из первых уст. Я понял, что мимо такой проблемы проходить нельзя, и у нас много таких проблем, - сказал Геворкян.

Главный герой картины – механик шахты Егор Емельянов – идеальный человек труда, прикрытый надежным тылом своей большой семьи, не спасовал перед трудностями, продолжив бороться за себя и родных. Кстати, сыграл Емельянова не профессиональный актёр, а настоящий шахтёр с 30-летним стажем, кавалер трёх Орденов шахтёрской славы Анатолий Бойко.

- Это удивительно тонкий, совестливый человек, - рассказал режиссёр о Бойко. - Есть вещи, которые профессиональный актёр сделать не сможет. Понимаете, когда за человеком 30 лет шахты – это даже пахнет по-другому. Кино держится на обаятельных людях, ярких личностях, к сожалению, у нас это сегодня почти утрачено, нет актёров уровня Шукшина, Леонова, Евстигнеева. Я понимал, что другого выхода нет, и рискнул, взяв на главную роль непрофессионала.

Отвечая на вопрос из зала, не слишком ли идеальным, а оттого не очень правдоподобным, получился главный герой, Геворкян ответил, что Егор Емельянов просто человек из категории «быть», а не «иметь».

- Он стремится сохранить себя, сопротивляется различным соблазнам, борется за себя. Я думаю, что потребность – не очень замараться по жизни есть у многих людей. Если человек хотя бы чувствует в себе такую потребность, то он уже устойчив, хоть и не идеален. Это надёжные люди. Да, такие люди есть, более того – на них держится страна. Их много, и не замечать их – большой грех, - поделился режиссёр.

Геворкян надеется, что российский кинематограф обратит внимание на человека труда, и, возможно, снова обретёт доверие зрителя.

Кстати

По линии министерства культуры РФ ежегодно снимается 85 художественных фильмов. Из них 60-65 картин вообще не выходят на большие экраны

- Сегодня наш кинематограф находится в серьезном моральном кризисе, он потерял контакт со своим зрителем. Сегодня нам не верят, поэтому так много американских картин смотрят. Я считаю, что наш зритель умнее наших кинематографистов, он тоньше, опытнее, внимательнее. А наш кинематограф в большинстве своём незрелый, бездушный, эгоистичный. По судьбе, по жизни, мы должны были иметь лучший кинематограф в мире, потому что мы такая страна, у нас трудно, но очень интересно жить, у нас особый народ, который пережил то, что, может, не пережил бы никто другой. Всему этому должен соответствовать адекватный кинематограф, очень близкий людям и живущий рядом с человеком, поддерживающий его, помогающий жить и преодолевать сложности, - сказал автор кино.

Судя по отзывам из зала, а на просмотре оказалось немало бывших шахтёров, родственников шахтёров, по аплодисментам, сопровождавшим самые драматичные моменты картины, «Вся наша надежда…» обрела своего зрителя, дотронулась до самого сокровенного и заверила в том, что не перевелись на русской земле такие Егоры Емельяновы, на которых вся наша надежда.

Теги  Год российского кино Кино Шахтеры
Автор текста и фото: Алина Сабитова

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