Муниципальную ёлку открыли в Ногликах

Главная районная ёлка зажгла огни и в Ногликах, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

До этого улицы райцентра уже украсили чудесные ледовые фигуры и светодиодные композиции, праздничная иллюминация.

В минувший уикенд торжественное открытие главной муниципальной красавицы предварила большая предпраздничная ярмарка. На площади перед администрацией района появились торговые палатки. Продавцы предлагали землякам свежую рыбу, мясо фермерского производства, молочную продукцию. Не остались без внимания покупателей и новогодние украшения, мишура, любимый всеми котами страны «дождик», сувениры с символом года, елочные игрушки. Пушистые пахучие елки привезли соседи из Тымовского района.

Дневные мероприятия лишь предваряли вечерние гулянья. К шести часам на площади стало тесно от горожан, пришедших посмотреть, как загорятся огни на главной елке района. Праздник не заставил себя ждать, и на площадь шагнули Деды Морозы и Снегурочки от всех учреждений и предприятий района. Любимые сказочные персонажи радостно приветствовали детей и взрослых и поздравляли всех с наступающим Новым годом.

Команду зажечь огни на ёлке отдал мэр Сергей Балакан. Глава района пожелал жителям муниципального образования счастья в новом году и поблагодарил их за честный неустанный труд на благо района в уходящем 2016 году. Продолжилось веселье танцами и новогодними хороводами вокруг красавицы-ёлки.