В Аниве наградили лучших добровольцев

В Доме детского творчества Анивы вручили памятный знак «Доброволец 2016 года» лучшим представителям волонтерского движения в районе, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

На протяжении трех лет в городском округе добровольцы помогают детям с ограниченными возможностями, семьям с инвалидами, участвуют в мероприятиях экологической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

По словам вице-мэра по социальному развитию Натальи Богомоловой, которая приветствовала активистов, в последние годы добровольчество набирает силу за счет молодежи.

- Сегодня в добровольческое движение в нашем районе вовлечено более сотни молодых и активных ребят. С вашим участием в округе проведено более 40 мероприятий городского, районного и областного уровней, - отметила она.

Наталья Богомолова пожелала активистам волонтерского корпуса успеха в ответственном деле и вручила им благодарственные письма регионального министерства спорта и молодежной политики.

Как подчеркнул в своем выступлении начальник отдела спорта, туризма и молодежной политики Андрей Саулей, без волонтеров невозможно представить оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам. - Наши добровольцы приводят в порядок территории населенных пунктов и места отдыха, ухаживают за воинскими захоронениями и мемориалами, ведут раскопки на местах боев, заботятся о защите окружающей среды. Они активно работают на крупных областных форумах и спортивных соревнованиях, - рассказал он. В этот же день отметили и ребят Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». За работу в патриотической акции «Имена героев на карте Сахалина и Курил» юнармейцам Анивского района также вручили благодарственные письма. Наталья Богомолова поблагодарила руководителя местного подразделения Станислава Калентьева за первые успехи в работе по патриотическому воспитанию.