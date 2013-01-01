В Углегорске открыли главную ёлку и зимний городок

Как рассказали корреспонденты газеты «Углегорские новости», гостей на городской площади собралось немало. К счастью, и погода не подвела: было морозно, но не холодно.

Начало празднику положило шествие главных новогодних персонажей с внучками. Праздничная команда прошла по центральной улице Победы от музея до площади. По традиции возглавили парад главные Дед Мороз и Снегурочка Углегорского района.

Перед зажжением огней на красавице-ёлке и включением праздничной иллюминации и. о. главы районной администрации Сергей Дорощук обратился к землякам с небольшой речью.

— Уходящий год выдался довольно продуктивным и насыщенным. Конечно, ещё есть много вопросов, которые необходимо решить, но мы с ними справимся. Надеемся, наступающий год подарит нам много интересных событий и новых открытий. Желаю каждой семье счастья, благополучия, здоровья, успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний, — отметил руководитель района.