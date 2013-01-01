Сахалинцы выиграли этап Кубка России в параллельном слаломе

Сборная Сахалинской области стала первой на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Миассе.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в командных соревнованиях в параллельном слаломе в Челябинской области победу области принесли Владислава Буреева, Софья Матвеева, Артем Пак и Юрий Другов. Островные горнолыжники в финале опередили москвичей. Призовую тройку замкнула команда Мурманской области.

На старт вышли десять команд, которые состязались по олимпийской системе. Проигравшая пара вылетала из списка претендентов на победу. После предварительных стартов определилась восьмерка четвертьфиналистов, которая и разыграла награды этапа.

Сегодня сахалинская сборная участвует в очередном этапе Кубка России по горнолыжному спорту в столице Башкортостана Уфе.