В Новоалександровске «Инициатива» устроила новогодний праздник

Члены территориального общественного самоуправления (ТОС) «Инициатива» в Новоалександровске провели дворовый утренник.

Жители дома №23 на ул. 2-й Комсомольской украсили игровую площадку во дворе, нарядили две елки и пригласили на праздник Деда Мороза, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

По словам председателя ТОС Натальи Сопрыкиной, это первый праздник, который жители решили провести вместе. Дети с родителями сами сделали игрушки и украшения для зеленых красавиц. Ребята рассказывали главному новогоднему персонажу стихи, водили хоровод вокруг елки, пели новогодние песни и спасались от холода подвижными играми. Подарков в мешке Деда Мороза хватило для всех участников новогоднего утренника. Члены «Инициативы» планируют и в дальнейшем организовывать подобные общедворовые мероприятия. И сделать традицией отмечать не только Новый год, но и другие праздники.

ТОС «Инициатива» было зарегистрировано в Новоалександровске в 2016 году. Инициативные жители уже реализовали свой первый проект — асфальтированную парковку на 20 транспортных средств во дворе. Деньги на строительство выделила городская казна в виде гранта. Затраты самих жителей не превысили 1% от стоимости всего проекта. В дальнейших планах люди хотят провести благоустройство детской площадки, озеленение территории, установить камеры наружного наблюдения, чтобы обезопасить двор. Как рассказал, начальник отдела по управлению территорией планировочного района Сергей Замотаев, ТОС позволяет благоустроить прилегающую территорию именно так, как необходимо жителям. Они сами разрабатывают проект, максимально учитывающий все их требования. В настоящее время в областном центре действуют шесть территориальных общественных самоуправлений. При этом администрация Южно-Сахалинска оказывает помощь в их создании и регистрации. Власти города разработали образцы документов, специалисты мэрии проводят консультации для инициативных групп. Жителям областного центра, желающим организовать ТОС, нужно обратиться в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 214. Справки по телефону 300-814 (доб. 5). Кроме того, на официальном сайте администрации города размещен пакет необходимых для регистрации документов (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2376)