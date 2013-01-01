На Сахалине открыли горнолыжный сезон

Большим спортивным праздником и массовым спуском с горы стартовал сегодня горнолыжный сезон на Сахалине.

Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» пресс-секретарь главы региона, главный туристический объект области - СТК «Горный воздух» - организовал великолепное представление, которое дополнили предновогодние лотереи, конкурсы и игры для взрослых и детей. В особом режиме работала канатная дорога: подняться до средней станции комплекса можно было бесплатно. Сахалинцам и гостям региона также подарили несколько часов бесплатного катания. Внизу их согревали шутки ведущих и 30 литров особого горного чая, которым угощали всех желающих.

Первыми западный склон горы Большевик опробовали воспитанники спортивных школ области и опытные горнолыжники. Они спустились большой группой под музыку государственного гимна, держа в руках флаги России и Сахалинской области.

- Превосходная трасса и прекрасное настроение с утра! – поделилась эмоциями от первого спуска спортивный инструктор Елизавета Хмельницкая. - Думаю, этот сезон на горе пройдет отлично. Для посетителей условия стали намного лучше: появились новые подъемники и трассы.

По словам группы горнолыжниц, они решили проверить насколько островной курорт не уступает склонам французского Куршавеля. Такое мнение они услышали от посетивших «Горный воздух» гостей. Новый сезон «Горный воздух» встретил чередой открытий и нововведений. Освещение получил юго-западный склон, где расположены трассы для новичков, которые теперь смогут кататься и в вечернее время. В общей сложности здесь установили 120 опор со светильниками. Увеличена пропускная способность основной канатной дороги – ей добавили 17 кабинок. Кроме того, в дополнение к уже действующим трем «канаткам» на «Горном воздухе» ввели еще два - на северном и южном склонах горы Большевик.

- В предельно сжатые сроки – всего за полгода их построили специалисты австрийской компании «Доппельмайер» - мирового лидера горнолыжной индустрии. Оба подъемника оснащены современными четырехместными креслами с защитными экранами. Причем для комфорта отдыхающих кресла оборудованы подогревом, - сообщил глава регионального министерства спорта и молодежной политики Антон Зайцев. Он также добавил, что мощность каждой из канатных дорог составляет около 2 тысяч человек в час. Это позволит без задержек обеспечить подъем всех желающих. К услугам посетителей и две новые трассы на склонах Большевика вдобавок к 14 уже существующим. Их протяженность соответственно – 900 и 1600 метров. - Сейчас ждем одного – сильной метели, - заметил исполняющий обязанности директора СТК «Горный воздух» Андрей Кораблев. – Аномально бесснежная зима для Сахалина заставила нас на полную мощность в круглосуточном режиме использовать оборудование для искусственного оснежения склонов. Благодаря работе специальных пушек уже обеспечили снегом верхнюю половину западного склона. Следующая задача – оснежить его нижнюю часть, затем – «Армейку». Нововведения уже успели оценить сахалинцы. По мнению жителя областного центра Максима Нуждина, комплекс расширяется, что не может не радовать коренных южносахалинцев. Его поддержал земляк Павел Есаулов. Он впечатлен новыми трассами и подъемниками и теперь ждет только снега, чтобы опробовать склоны. Удобнее в новом сезоне «Горный воздух» стал и для гостей области. Запущен новый сайт с системой онлайн-бронирования ски-пассов, гостиниц, туров, а также собственное мобильное приложение. Купить или пополнить абонемент теперь можно в десяти гостиницах Южно-Сахалинска. На гору прибывших в регион туристов будут доставлять бесплатные шаттлы. С 3 января 2017 года по вторникам и пятницам также будет ходить бесплатный автобус по маршруту «Горный воздух – санаторий «Синегорские минеральные воды». Тем самым здравница намерена привлечь новых посетителей, в том числе и из числа приезжих. Для всех желающих в санатории сформированы так называемые релакс-пакеты. Кроме того, в новом сезоне «Горный воздух» порадует своих посетителей и бесплатными ознакомительными экскурсиями. Их начнут проводить с 1 января дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям в 15:00. - В этом году сделан еще один важный шаг к созданию на базе «Горного воздуха» горнолыжного курорта. Построены и введены в работу новые объекты для занятий спортом и массового отдыха. Спортивно-туристический комплекс стал более комфортным как для жителей, так и для гостей региона. Введена система скидок и льгот для разных категорий граждан. Все эти меры позволят увеличить количество отдыхающих. От всей души поздравляю вас с сегодняшним спортивным праздником! С первым спуском нового сезона! – обратился к собравшимся прибывший на праздник губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона совершил несколько спусков с горы, после чего рассказал журналистам о дальнейших планах по развитию «Горного воздуха». К следующему сезону на комплексе построят многофункциональное здание входной группы с большой кассовой зоной, прокатом, камерами хранения и учреждениями общепита. Начнется освоение северного склона горы Красной, где будут созданы зоны катания протяженностью 20 км. Канатная дорога длиной в 2700 м будет проложена от долины реки Еланьки до вершины горы. Всего же к 2020 году на комплексе планируется построить девять современных канатных дорог и создать обширную зону катания – свыше 85 км трасс.