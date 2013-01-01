По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур

26 декабря в РФ объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Через несколько минут после взлета в Сочи разбился Ту-154, перевозивший военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А. В. Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи унесло жизни 92 человек, в том числе 64 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и его руководителя Валерия Халилова, девяти журналистов телеканалов "Звезда", Первый и НТВ, известной правозащитницы и медика Елизаветы Глинки (доктора Лизы), а также военных и членов экипажа.

Правительственную комиссию по выяснению причин авиакатастрофы по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов.