В Сахалинской области определены районы – лидеры

Пять районов Сахалинской области названы лидерами по темпам развития. Это Невельский, Южно-Сахалинский Анивский, Томаринский и Поронайский городские округа.

Такие данные были озвучены в ходе селекторного совещания с островными мэрами при губернаторе региона Олеге Кожемяко. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года.

В начале года впервые между губернатором и главами районов были заключены соглашения. В документе за каждым муниципалитетом закреплены определенные показатели эффективности деятельности. Всего около сорока позиций. Среди них - благоустройство дворов, ремонт дорог, строительство школ, объектов культуры и спортивных сооружений, расселение людей из аварийного и ветхого жилья, привлечение молодых специалистов в отрасли здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие.

За высокие показатели первая тройка удостоилась грантов островного Правительства.