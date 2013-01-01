Корсаковский, Охинский и Александровск-Сахалинский районы - аутсайдеры

В Сахалинской области определены районы – аутсайдеры. Это - Корсаков, Оха и Александровск - Сахалинский. Все три муниципалитета практически провалили показатели эффективности деятельности (благоустройство дворов, ремонт дорог, строительство школ, объектов культуры и спортивных сооружений, расселение людей из аварийного и ветхого жилья, привлечение молодых специалистов в отрасли здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие).

Данная информация была озвучена в ходе селекторного совещания с островными мэрами при губернаторе региона Олеге Кожемяко. На мероприятии подвели итоги деятельности руководителей муниципалитетов за 11 месяцев 2016 года.

В Корсакове из тридцати семи позиций эффективности деятельности достигнуты только девятнадцать. К примеру, вместо запланированных сорока девяти дворовых территорий, заасфальтировано всего пять. Отмечена также неэффективная работа в части предоставления жилья многодетным семьям. Из пяти положенных квартир выдана лишь одна. Глава Корсаковского городского округа Александр Рудаков попытался разъяснить ситуацию.

- Приобрести помещения от семидесяти пяти квадратов в Корсакове не представляется возможным, так как отсутствуют предложения на рынке продаж, а свободных муниципальных помещений у нас нет. Что касается ремонта дворов, все заявленные объекты будут построены в 2017 году, - сообщил он.

Такой ответ главу региона не удовлетворил. Олег Кожемяко подчеркнул, что все районы области в этом году были поддержаны финансово и самостоятельно, исходя из нужд района, составляли план работ. В Охе, к примеру, на месте нового банно-прачечного комплекса люди по - прежнему видят пустырь. Объект планировали сдать в этом году, но так и не приступили к строительству.

- Очень плохо, что те денежные средства, которые вы просили, и мы вам выделяли, так и не были грамотно и эффективно израсходованы. Деньги, конечно, будут возвращены в казну, но люди так и останутся без долгожданных объектов. Я обращаюсь ко всем главам муниципалитетов Сахалина и Курильских островов, если вам не интересны вопросы строительства жилья, дорог, переселения граждан из аварийного фонда, если не важны проблемы многодетных и социально незащищенных слоев населения, то зачем вы вообще занимаете руководящие посты? Это ключевые вопросы, которые обязаны решать мэры. Все наши программы принимаются на основе просьб и пожеланий граждан. Получается, что вы оставляете обращения людей без внимания, - сказал губернатор.

Отдельно глава региона остановился на вопросе создания в районах резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это один из обязательных показателей эффективности деятельности. Он был достигнут всеми, за исключением Корсаковского и Охинского городских округов.

- Это очень серьёзный вопрос. Сахалинская область – регион, подверженный природным катастрофам. Наша задача - максимально оградить жителей островного края от последствий стихий. Создание резерва материальных ресурсов в муниципалитетах - ваша прямая обязанность. Игнорируя данный вопрос, вы преднамеренно создаёте угрозу безопасности людей. Если вы не способны решать такие задачи, значит не можете управлять районами, - резюмировал Олег Кожемяко.