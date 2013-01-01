Сахалинцы и курильчане будут сами решать, на что тратить бюджет

Сахалинская область перейдет на инициативное бюджетирование. Это значит, что вопросы расходования государственных денег минфин будет обсуждать вместе с налогоплательщиками, сообщает департамент информационной политики правительства островного региона.

В министерстве финансов Сахалинской области отметили, что одной из приоритетных задач, начиная со следующего года, станет работа по повышению открытости бюджета. Добиться этого в ведомстве планируют путем активного вовлечения граждан в бюджетный процесс.

- Проведенные в ноябре публичные слушания проекта бюджета на 2017-2019 годы наглядно показали, что у граждан есть потребности, и есть бюджет, который эти потребности удовлетворяет, но не всегда в полной мере. Поэтому встает вопрос приоритета – на что потратить деньги в первую очередь. С этой задачей лучше граждан никто справиться не сможет, и областные власти прекрасно это понимают. Подтверждением этому являются итоги публичных слушаний – на реализацию поступивших предложений граждан в новом бюджете заложено свыше 2 млрд рублей, - сообщили в департаменте информполитики.

Инициативное бюджетирование - это новшество 2017 года, которое предполагает участие жителей в распределении части бюджетных средств. Граждане будут не только непосредственно участвовать в выборе наиболее актуальных задач, но и контролировать ход их решения. Причем такие проекты могут реализовываться на условиях софинансирования с привлечением средств бюджетов различных уровней, бизнеса и самих граждан.

Сахминфин приглашает граждан принять участие в обсуждении, которое состоится в интернете на форуме Открытого бюджета Сахалинской области с 26 по 28 декабря. Ознакомиться со сложившейся практикой инициативного бюджетирования в России можно на странице Сахминина в социальной сети ВКонтакте.