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10:22 / Общество / Новый год / парки  

Городской парк приглашает сахалинцев на новогодние мероприятия

Театрализованные представления, игры, конкурсы подготовил парк Южно-Сахалинска для юных островитян.

2, 3 и 4 января в 13:00 юных горожан, а также их родителей ждут у Новогодней ёлки на театрализовано-игровом представлении «В лесу родилась Ёлочка». Вместе со сказочными героями — Феей Игрушек и Снегурочкой ребята отправятся в увлекательное путешествие на поиски потерянной хлопушки. А лесные злодеи — Леший и Тётка Поганка попытаются им в этом помешать. Но у них ничего не получится, и потерянную хлопушку Дед Мороз вернёт лесным жителям.

Сюжет


Новый год

5 января здесь же в 13:00 мальчишек и девчонок ждут на игровой программе «Куча-мала». Весёлый ведущий - Снеговик предложит ребятам отправиться в гости к Деду Морозу. А вот отыскать дорогу к Дедушке юные путешественники смогут только тогда, когда пройдут все испытания-подсказки. Помогать им в этом будут Баба Яга и весёлая клоунесса Чупа-Чупс. В конце путешествия произойдёт долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

6 января Городской парк приглашает всех желающих на квест-игру «Поиски волшебной звезды». Живущий в парке Леший — Хранитель Чудес обнаружил, что нечистая сила украла главный символ наступающего праздника - звезду. Чтобы помочь вернуть звезду Лешему и спасти праздник, участникам квест-игры необходимо с помощью карты маршрута и подсказок пройти нелёгкий путь испытаний по территории парка. Начало квест-игры в 13:00 на территории у Новогодней Ели.

А вот уже 7 января детский ледовый городок ждёт всех в 13:00 на театрализованном представлении «Новые приключения домовёнка Кузи». По сюжету главные герои — Машенька и домовёнок Кузя готовятся к встрече долгожданных новогодних праздников. Машенька на некоторое время оставляет Кузьму одного дома. Узнав об этом, хитрая Баба Яга решает заманить Кузю к себе в гости и обманным путём забрать у него волшебный сундучок. А без сундучка и праздник не праздник! Догадавшись о том, что Баба Яга его обманула, Кузьма сбегает от неё домой. А та, разозлившись, заколдовывает ему обратную дорогу.

Во время праздничного представления свои яркие и зажигательные номера зрителям подарят: ансамбль современной народной песни «Русский терем», образцово-показательный ансамбль эстрадного танца «Плэй-Данс» и ансамбль эстрадного танца «Сирин». А какие новогодние праздники без смеха, шуток и девичьих забав!? Вместе со сказочными героями все желающие смогут от души повеселиться и узнать свою судьбу на предстоящий год.

В последний день новогодних каникул, 8 января, Городской парк приглашает всех от мала до велика на конкурсно-игровую программу «Весёлый снеговик». Кроме задорной зимней эстафеты озорные ведущие - Снежная Баба и Снеговик предложат всем желающим поучаствовать в конкурсе «Слепи весёлого снеговика» и получить за это новогодний сюрприз. Начало конкурсно-игровой программы в 13:00 на территории у Новогодней Ели.

Кроме этого, с 1-ого по 8-е января на территории озера «Верхнее» перед юными островитянами вновь распахнёт свои двери сказочная дача Деда Мороза. Все эти дни добрый Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочка будет ждать ребят у себя в гостях. Но прежде чем попасть к ним в избушку, юные посетители познакомятся с друзьями Дедушки — Разбойником, Бабой Ягой, Обезьяной и Петухом.

Время работы Дачи Деда Мороза:

1 января – с 15:00 до 17:30 часов;

2 – 8 января – с 10:00 до 12:30 часов.

Всю интересующую информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать по контактному телефону: 72-45-75 (культурно-массовый отдел).

Теги  Парки Новый год

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