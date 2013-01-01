ОНФ на Сахалине просит власти Поронайска отменить сомнительную госзакупку

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Сахалинской области призвали власти Поронайского района отменить аукцион на оказание услуг по отлову и стерилизации безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Аукцион стоимостью 500 тыс. рублей провели 15 декабря, при этом, по его условиям, работы должны быть закончены до Нового года. Активисты ОНФ считают, что за такой короткий срок – около недели – невозможно отловить и стерилизовать бродячих животных. До этого в пункте временного размещения после осмотра ветеринарным врачом животных должны поместить на карантин для выяснения состояния их здоровья и оповестить население через СМИ, чтобы хозяева забрали своих питомцев, если те случайно оказались в питомнике. На все это по правилам отводится срок до 14 дней.

- Администрация Поронайского района собирается потратить полмиллиона бюджетных рублей. При этом не ясно, проводились ли исследования численности бродячих животных в районе, во всяком случае, данных о такой предварительной работе нет, а это важно для общественного контроля. В связи с этим можно предположить, что смета проекта не имеет серьезного обоснования. Возникают подозрения, что данное мероприятие полностью или частично вполне может пройти только по бумагам, – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Макаров.

По мнению еще одного «фронтовика» Юрия Дьякова, оказание услуг по работе с бездомными животными весьма непрозрачная сфера, там сильно завышены расценки и сложно оценить реальный объем работ. В целом по региону речь идет о десятках миллионов рублей средств налогоплательщиков.

- Если судить по отчетам чиновников, наши населенные пункты должны быть переполнены тысячами животных с чипами и клеймами, которые означают, что они прошли проверку здоровья и стерилизацию в специализированных предприятиях. А на самом деле мы имеем целые стаи уличных псов, представляющих серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Особенно для детей. На самом деле, как хорошо знающий эту работу изнутри, уверен, что решить подобную проблему можно более эффективно и за меньшие средства, – заявил Дьяков.