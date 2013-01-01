Новый тепличный комплекс возвели на Сахалине
Современный тепличный комплекс - площадью 20 тыс. кв. метров - открылся в совхозе «Тепличный» на Сахалине.
Благодаря ему на островной рынок ежегодно будут поставлять более 1600 тонн свежих овощей, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Комплекс возвели менее чем за пять месяцев на месте старых и неэффективных теплиц, которые снесли ещё весной. Летом приступили к строительству. При грунтовых работах в определённых местах специалисты устранили неровности высотой в несколько метров. Также была произведена полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, на территории построили новую подстанцию на 3 мегаватта для использования технологии светокультуры.
Уже в октябре новые теплицы были установлены. Далее их оборудовали современной техникой, а в декабре высадили рассаду, чтобы уже к Новому году был первый урожай огурцов.
По словам Валентины Елиной, проработавшей на предприятии около 40 лет, новые и старые парники несравнимы. Это, как небо и земля.
- Здесь все как в сказке. Для Сахалина это настоящее событие. В советское время я ходила в передовиках, и при этом больше 40 кг овощей с одного квадратного метра не получала. А сейчас теплицы даже при естественном освещении дают 60 кг, - рассказала бывший работник предприятия.
Гендиректор «Тепличного» Виктор Бутков отметил, что урожайность в комплексе обещает быть рекордной для региона – до 100-120 кг с одного квадратного метра в течение года. Совхоз сможет выйти на уровень показателей лучших хозяйств страны.
Для участников торжественного открытия теплиц провели экскурсию. Оказалось, что сахалинское чудо агротехники – это симбиоз голландских технологий и российского оборудования. Так, например, тепличные конструкции привезли из Калужской области, лампы – из Воронежской. Температуру и влажность регулирует система управления микроклиматом, а капельный полив дает растениям питательные вещества. Фитолампы излучают «правильный» свет, не вызывающий у листьев ожоги. Одним словом, для овощей здесь созданыидеальные условия.
- Мы впервые в регионе применили систему интерплантинга – совместного выращивания в одной теплице молодых и взрослых растений. По сути, речь идет о беспрерывном круглогодичном производстве, - пояснил Виктор Бутков. – Выращивать здесь планируем исключительно огурцы.
На открытие побывал и губернатор области Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что все задачи, поставленные перед «Тепличным», выполнены. Работа проведена качественно и в срок.
– Ввод нового комплекса - это хороший новогодний подарок для всех жителей области. В ближайшие дни здесь соберут первый урожай, - добавил глава региона.
Фото пресс-службы губернатора
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