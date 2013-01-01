Новый тепличный комплекс возвели на Сахалине

Благодаря ему на островной рынок ежегодно будут поставлять более 1600 тонн свежих овощей, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Комплекс возвели менее чем за пять месяцев на месте старых и неэффективных теплиц, которые снесли ещё весной. Летом приступили к строительству. При грунтовых работах в определённых местах специалисты устранили неровности высотой в несколько метров. Также была произведена полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, на территории построили новую подстанцию на 3 мегаватта для использования технологии светокультуры.

Уже в октябре новые теплицы были установлены. Далее их оборудовали современной техникой, а в декабре высадили рассаду, чтобы уже к Новому году был первый урожай огурцов.

По словам Валентины Елиной, проработавшей на предприятии около 40 лет, новые и старые парники несравнимы. Это, как небо и земля.

- Здесь все как в сказке. Для Сахалина это настоящее событие. В советское время я ходила в передовиках, и при этом больше 40 кг овощей с одного квадратного метра не получала. А сейчас теплицы даже при естественном освещении дают 60 кг, - рассказала бывший работник предприятия.

Гендиректор «Тепличного» Виктор Бутков отметил, что урожайность в комплексе обещает быть рекордной для региона – до 100-120 кг с одного квадратного метра в течение года. Совхоз сможет выйти на уровень показателей лучших хозяйств страны.

Для участников торжественного открытия теплиц провели экскурсию. Оказалось, что сахалинское чудо агротехники – это симбиоз голландских технологий и российского оборудования. Так, например, тепличные конструкции привезли из Калужской области, лампы – из Воронежской. Температуру и влажность регулирует система управления микроклиматом, а капельный полив дает растениям питательные вещества. Фитолампы излучают «правильный» свет, не вызывающий у листьев ожоги. Одним словом, для овощей здесь созданыидеальные условия.