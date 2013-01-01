40 тонн мяса бройлеров поступят на сахалинские прилавки до конца года

40 тонн мяса бройлеров поступят в продажу до конца 2016 года на Сахалине.

По словам губернатора области Олега Кожемяко, спрос на цыплят-бройлеров в этом году превзошёл все ожидания – первые 200 тонн раскупили мгновенно. В 2017-м планируется выпустить – 2,6 тыс. тонн такой продукции, ещё через год – 5 тыс., а в 2019-2020 годах - достигнуть показателя в 10 тыс. тонн.

Глава региона добавил, что в этом году на острове открылась ферма на 100 тыс. перепелов. Ежегодно здесь предполагается производить до 7 млн яиц и 50 тонн диетического мяса, сообщает пресс-служба губернатора.

В 2017 году в области появятся новые животноводческие производства, на полную мощность выйдет свиноводческий комплекс в Таранае.

Кстати В сравнении с 2015-м в этом году производство свинины на островах выросло почти на 1000 тонн. На 1,5 тыс. увеличилось поголовье мясного скота