Матч АХЛ на Сахалине начнется с минуты молчания

Последний матч уходящего года хоккеисты ПСК «Сахалин» начнут минутой молчания в память о погибших при крушении самолета Минобороны в Адлере.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе островного клуба, завершающая игра серии с южнокорейским клубом «Хай 1» состоится сегодня во Дворце спорта «Кристалл». Начало – в 19:00.

В первых двух играх подопечные Сергея Тертышного одержали убедительные победы со счетом 6:0 и 7:1. По окончании встречи состоится благотворительная акция «Мишкопад на Сахалине». Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» приглашает всех болельщиков присоединиться к мировой акции в канун Нового года. Зрители могут приносить мягкие игрушки с собой или приобрести их в фойе «Кристалла». Все собранные игрушки будут переданы в детские дома области