Георгий Карлов: крушение Ту-154 – трагедия для России

Георгий Карлов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе депутата Госдумы.

Парламентарий назвал трагедию Ту-154 огромной потерей для страны.

- Это трагическая новость, которая затронула всех жителей нашей страны. Это большое горе и невосполнимая потеря. С чувством глубокой скорби я узнал о гибели более 92 человек – артистов, общественных деятелей, журналистов, служащих министерства обороны, военных летчиков. В числе пассажиров был и Валерий Халилов – главный военный дирижер страны, руководитель ансамбля имени Александрова. Профессионал, мастер своего дела, отзывчивый человек. Значимая фигура для культуры Сахалинской области – именно он стал основателем международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине». А также выступил с идеей развития детских духовых оркестров в островном регионе. Невосполнима утрата в связи с гибелью доктора Лизы. Ее имя навсегда останется в сердцах тех, кому она спасла жизнь, помогла не только своим душевным теплом, но и делами, - поделился Георгий Карлов.

По мнению члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, курс на усиление безопасности внутри страны позволит сократить риск возникновения подобных трагедий.