Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе», проведенного Национальной ассоциацией контактных центров.

В исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций России, из которых были выбраны четыре победителя: три банка и одна страховая компания. При этом контакт-центр Россельхозбанка, набравший максимальное количество баллов по качеству телефонного обслуживания и обслуживания в цифровых каналах, стал абсолютным победителем рейтинга.

В ходе составления рейтинга были проанализированы не только телефонные, но и цифровые каналы коммуникации с клиентами: e-mail, форма обратной связи, онлайн- чаты на сайтах компаний и социальные сети. В исследовании использовалась технология mystery caller («тайный звонящий») и обращения по каждому цифровому каналу коммуникации в разное время суток и дни недели для измерения времени ожидания ответа оператора и оценки качества обслуживания.

С подробным описанием исследования можно ознакомиться по ссылке: http://callcenterevent.ru/ccif/researchtop-20-fin/.