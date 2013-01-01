Пятый детсад открыли на Сахалине за год
Пятый детский сад открыли в Сахалинской области в 2016 году. Счастливым обладателем нового дошкольного учреждения стал поселок Тымовское.
Своих воспитанников у детского сада с непритязательным названием «Первый» пока нет. Но смех и песни юных жителей поселка зазвучали уже в день открытия: поздравлять его с первым днем рождения пришли ребята из других садов. Открытое дошкольное учреждение на 200 мест стало в Тымовском уже четвертым. Возглавила его заведующая с опытом Валентина Счастливая.
— Детский сад хороший, очень удобный, современный. Много компьютеров, телевизоры, мультимедийные устройства. Все, что мы должны проходить в соответствии с новым госстандартом, у нас есть, — говорит Счастливая. Раньше она возглавляла аналогичное учреждение в селе Молодежном.
Открытый детский сад поможет не только детям, но и взрослым. Прежде всего, дополнительными рабочими местами.
— Долго не могла найти работу, — повествует тымовчанка Вера Тарасова. — Вот, устроилась, буду помощником воспитателя. И маленькому внуку местечко найдется в одной из групп. Необходимость в новом детсаде была, конечно. Я когда пыталась записать ребенка, очередь была человек в 200 точно, если не больше.
Кроме Тымовского, тремя детсадами в этом году обзавелся Южно-Сахалинск. Еще один сдали в эксплуатацию на Курилах. Пять планировали — пять и открыли, с гордостью отчитывается глава регионального минстроя Вадим Залозный. В комплиментах новому учреждению министр не отказывает.
— Хороший объект, добротный, красивый. С качественным благоустройством. Это будет настоящий новогодний подарок для тымовчан. Мы сейчас на утреннике посмотрели, какие тут талантливые дети, думаю, в таком детсаду из них только хорошие люди могут вырасти! — уверен чиновник.
За последние пять лет в островном регионе возвели 23 новых детских сада, одну школу-детсад, реконструировали пять объектов, открыли более 40 дошкольных групп в школах. В следующем году новые сады для цветов жизни «зацветут» в сахалинских селах Мгачи и Тунгор.
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