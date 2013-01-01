Пятый детсад открыли на Сахалине за год

Пятый детский сад открыли в Сахалинской области в 2016 году. Счастливым обладателем нового дошкольного учреждения стал поселок Тымовское.

Своих воспитанников у детского сада с непритязательным названием «Первый» пока нет. Но смех и песни юных жителей поселка зазвучали уже в день открытия: поздравлять его с первым днем рождения пришли ребята из других садов. Открытое дошкольное учреждение на 200 мест стало в Тымовском уже четвертым. Возглавила его заведующая с опытом Валентина Счастливая.

— Детский сад хороший, очень удобный, современный. Много компьютеров, телевизоры, мультимедийные устройства. Все, что мы должны проходить в соответствии с новым госстандартом, у нас есть, — говорит Счастливая. Раньше она возглавляла аналогичное учреждение в селе Молодежном.