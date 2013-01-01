Сахалин и Курилы скорбят по погибшим в авиакатастрофе над Сочи

Главную службу архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провёл в Соборе Рождества Христова.

- У нас случилась трагедия, погибли люди. Задача церкви – возносить молитвы об усопших, о тех людях, которые, действительно, положили, как сказано в Евангелие, «душу свою за други своя». Господь призвал этих людей, когда они летели поддержать миротворцев. Миротворческая деятельность сопряжена, с одной стороны, с опасностями, гибелью, а с другой – с милостью Господа к таким людям, которые поддерживают тех, кому плохо, - сказал владыка Тихон.

Ключарь собора отец Василий рассказал, что по распоряжению владыки Тихона заупокойные службы начались в 12:00 во всех храмах Сахалина и Курил.

- Задача церкви сейчас – молиться, тем самым проявляя любовь к людям, которые совершали подвиг. Поехать в те места, где сейчас очень нелегко, и иметь мужество, стремление в своем сердце сделать добро, могут только героические люди. И они заслуживают как никто другой внимания со стороны церкви. Погибшие стремились к нравственности, к тому, чтобы облегчить жизнь другим, - сказал отец Василий.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, летевший в Сирию, 25 декабря упал в Сочи сразу после взлета. На борту находились 84 пассажира, в том числе основной состав военного ансамбля имени Александрова с руководителем генералом Валерием Халиловым - артисты должны были дать новогодний концерт для российских военнослужащих на базе Хмеймим, известный филантроп Елизавета Глинка («доктор Лиза»), съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды» и восемь членов экипажа. Все они погибли. 26 декабря президент Владимир Путин объявил днем общенационального траура в России.