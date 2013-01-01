По иску Углегорского прокурора сахалинец вернет государству свыше 271 тыс. рублей, полученных от организации незаконных азартных игр.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в областной прокуратуре, предприимчивый житель Углегорска с января по сентябрь 2015 года содержал подпольное казино. Игровые автоматы мужчина приобрел сам. Для того, чтобы в заведение не попадали случайные лица, владелец придумал хитроумную систему предварительного согласования потенциальных клиентов по телефону. Причем поклонники азартных игр могли расплатиться деньгами, сигаретами и спиртными напитками.

Правда, в апреле 2016 года «бизнесмен» стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 172.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Однако до этого незаконное предприятие принесло жителю Углегорска доход в размере 300 тыс. рублей. Часть денег была изъята в ходе проверки и обращена в собственность государства по приговору суда.

Однако требование городского прокурора о взыскании остальной незаконной суммы в 271 тыс. рублей Углегорский суд не удовлетворил. В связи с этим представителю надзорного органа пришлось обжаловать решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда признала доводы прокурора обоснованными, отменила решение Углегорского городского суда и удовлетворила иск в полном объеме.

Фактическое возмещение ущерба находится на контроле органов прокуратуры.