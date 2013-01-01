Южносахалинка внезапно узнала, что ее паспорт недействителен

В странную ситуацию попала жительница областного центра. Женщина переехала на Сахалин в 2001 году из Узбекистана. И с тех пор безуспешно пытается получить российское гражданство.

– Мои бабушки и дедушки вынужденно переехали в Узбекистан во время и после войны, там родились мои родители, потом я, – рассказывает Ирина Демьянова (имя и фамилию женщина попросила изменить – Авт.). – Гражданство Узбекистана я получила автоматически, после распада СССР. Однако оставаться в этой стране я не собиралась и вернулась на историческую родину.

Тут-то и начались проблемы. Как раз вступил в силу новый закон о гражданстве, подразумевающий трехступенчатую фазу его получения.

Первый этап – оформление разрешения на временное проживание, второй – вида на жительство и, собственно, третий – оформление гражданства.

– Это огромное количество бумаг, многие из которых нужно оформлять нотариально. А мне в первое время даже зарегистрироваться в Южно-Сахалинске негде было – ни жилья, ни друзей, – продолжает женщина.

Так или иначе, Ирина вышла замуж, родила ребенка, оформила вид на жительство. С этим документом в стране можно жить в течение пяти лет, затем нужно его продлить или сдать документы на гражданство. Женщина решила сделать последнее. Однако ее ждал неприятный сюрприз.

«Ваш паспорт иностранного гражданина недействителен», – ошарашила меня сотрудница УВМ при УМВД Сахалинской области, – говорит Ирина. – Выяснилось, что в Узбекистане идет замена паспортов старого образца на биометрические. И в этой стране они еще действительны, а за границей (в том числе и в России) с какого-то перепуга уже нет. И это несмотря на то, что в самом документе проставлен срок действия до 2025 года.

Теперь, по словам сотрудницы УВМ, чтобы обменять документ, сахалинке надо либо выехать в Узбекистан, либо поехать в посольство этой страны в Москве или Новосибирске.

– Я узнавала, на обмен паспорта там огромная очередь! Придется проторчать в чужом городе около месяца. Там на что-то и где-то жить – все это безумные деньги! Кроме того, на кого я оставлю ребенка-первоклассника? – возмущается Ирина. – Тем более что при оформлении пакета документов на приобретение гражданства РФ я уже направила в посольство Узбекистана нотариально оформленный отказ от гражданства этой страны.

Ситуация осложняется еще и тем, что в будущем году выходит срок еще одного документа – вида на жительство.

– Я просто в шоке! Недавно президент нашей страны (я, конечно же, имею в виду Россию) говорил, что нужно упрощать законодательство в отношении получения гражданства. И это святая правда, – говорит южносахалинка. – Это же совершенно очевидно, что моя историческая родина здесь, мой муж – гражданин России, как и сын. У меня здесь работа, жилье. Я ничего не прошу у государства, кроме возможности получить документ, которого я, судя по нашему законодательству, не достойна.

Ирина пока не знает, что делать. Уехать в другой город для замены паспорта она не может по семейным обстоятельствам. Возможно, придется искать представителя для обращения в суд - перспектива оказаться без единого действующего документа женщину не прельщает.