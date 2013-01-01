Чехов-центр показал новогоднюю сказку в центре «Преодоление»
В преддверии новогодних праздников артисты сахалинского Чехов-центра устроили в реабилитационном центре «Преодоление» представление.
Для детей и подростков с ограничениями в здоровье и их родителей творческая группа показала сказку «Невероятные приключения в волшебном лесу» в постановке режиссера Натальи Шарковой.
Главные герои представления – озорная девочка Варя и хранитель волшебных часов Мариус – с помощью ребят смогли победить королеву скуки и лени Ядвигу и вернуть праздник в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек с наступающими праздниками, зажгли елку и подарили каждому шоколадную медаль с надписью «Лучшему ребенку Сахалина».
По словам директора Чехов-центра Елены Худайбердиевой, поздравлять воспитанников центра «Преодоление» стало для театра доброй новогодней традицией.
- Мы всегда приглашаем детей и их родителей на представление в театр. В этом году впервые для самых маленьких решили организовать выездной показ интерактивного спектакля. В эту новогоднюю кампанию пройдет еще несколько благотворительных представлений. В рамках одного из них наши артисты вместе с активистами регионального отделения партии «Единая Россия» отправятся в областную детскую больницу. Маленькие пациенты, оказавшиеся в стенах медучреждения в новогодние каникулы, станут зрителями доброго сказочного спектакля, - отметила руководитель Чехов-центра.
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