Чехов-центр показал новогоднюю сказку в центре «Преодоление»

В преддверии новогодних праздников артисты сахалинского Чехов-центра устроили в реабилитационном центре «Преодоление» представление.

Для детей и подростков с ограничениями в здоровье и их родителей творческая группа показала сказку «Невероятные приключения в волшебном лесу» в постановке режиссера Натальи Шарковой.

Главные герои представления – озорная девочка Варя и хранитель волшебных часов Мариус – с помощью ребят смогли победить королеву скуки и лени Ядвигу и вернуть праздник в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек с наступающими праздниками, зажгли елку и подарили каждому шоколадную медаль с надписью «Лучшему ребенку Сахалина».