График работы лечебных учреждений в праздничные дни

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будет действовать следующий график работы лечебных учреждений:

С 31 декабря по 8 января круглосуточно работают все стационарные отделения госучреждений здравоохранения, станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска и центральных районных больниц, травматологический пункт городской поликлиники №7 и травмпункт областной детской больницы. С 08:00 до 20:00 - областная стоматологическая поликлиника - оказание неотложной стоматологической помощи (дежурные специалисты – хирург, зубной врач). В режиме работы учреждения – стоматологические отделения (кабинеты) центральных районных больниц (дежурные врачи). 31 декабря По графику субботы: все отделения амбулаторно-поликлинических учреждений, поликлинические отделения диспансеров, больниц, центров. 2–6 и 8 января прием дежурных специалистов поликлинических отделений диспансеров, больниц, центров, амбулаторно-поликлинических учреждений с 09:00 до 15:00. 2 января - Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска - Городская поликлиника №6 - Южно-Сахалинская детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница 3 января - Поликлиника №2 Южно-Сахалинска - Городская поликлиника №6 - Детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница - Женская консультация городского родильного дома 4 января - Поликлиника № 4 Южно-Сахалинска - Городская поликлиника №6 - Южно-Сахалинская детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница 5 января - Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска - Городская поликлиника №6 - Южно-Сахалинская детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница 6 января - Поликлиника №2 Южно-Сахалинска - Городская поликлиника № 6 - Южно-Сахалинская детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница - Женская консультация городского роддома 8 января - Поликлиника №4 Южно-Сахалинска - Городская поликлиника №6 - Южно-Сахалинская детская городская поликлиника - Синегорская участковая больница.