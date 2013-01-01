График работы лечебных учреждений в праздничные дни
С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будет действовать следующий график работы лечебных учреждений:
С 31 декабря по 8 января круглосуточно работают все стационарные отделения госучреждений здравоохранения, станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска и центральных районных больниц, травматологический пункт городской поликлиники №7 и травмпункт областной детской больницы.
С 08:00 до 20:00 - областная стоматологическая поликлиника - оказание неотложной стоматологической помощи (дежурные специалисты – хирург, зубной врач).
В режиме работы учреждения – стоматологические отделения (кабинеты) центральных районных больниц (дежурные врачи).
31 декабря
По графику субботы: все отделения амбулаторно-поликлинических учреждений, поликлинические отделения диспансеров, больниц, центров.
2–6 и 8 января прием дежурных специалистов поликлинических отделений диспансеров, больниц, центров, амбулаторно-поликлинических учреждений с 09:00 до 15:00.
2 января
- Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника №6
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
3 января
- Поликлиника №2 Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника №6
- Детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
- Женская консультация городского родильного дома
4 января
- Поликлиника № 4 Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника №6
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
5 января
- Консультативно-диагностический центр Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника №6
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
6 января
- Поликлиника №2 Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника № 6
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница
- Женская консультация городского роддома
8 января
- Поликлиника №4 Южно-Сахалинска
- Городская поликлиника №6
- Южно-Сахалинская детская городская поликлиника
- Синегорская участковая больница.
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