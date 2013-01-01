Мэр Южно-Сахалинска выражает соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выражает соболезнования родственникам погибших при крушении Ту-154 25 декабря.

- 25 декабря в небе над Черным морем произошла страшная беда - разбился самолет Минобороны России Ту-154, следовавший в Сирию. На его борту находились 92 человека - члены экипажа, журналисты федеральных телеканалов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Масштаб трагедии огромен. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Ушли выдающиеся и талантливые люди, готовые любому оказать помощь в трудную минуту.

Ушли наши друзья… Руководителя ансамбля Валерия Халилова, о котором сейчас тяжело и непередаваемо больно говорить в прошедшем времени, знают и любят в Южно-Сахалинске. С 2009 года он неоднократно становился почетным гостем фестивалей военных оркестров, в том числе фестиваля «Спасская башня» на Сахалине» (2015), проводимых в ряде городов Сахалинской области. В апреле 2016-го Валерий Михайлович возглавил ансамбль им. Александрова. 2 сентября, в день 71-й годовщины окончания Второй мировой войны, его коллектив выступал у нас в Южно-Сахалинске, подарив горожанам и гостям островной столицы самые светлые эмоции.

Я выражаю искренние соболезнования родным и близким пассажиров этого рокового рейса. Память о погибших в страшной катастрофе навсегда останется в наших сердцах, - говорится в послании Надсадина.