На автобусных остановках в Южно-Сахалинске монтируют указатели

350 информационных указателей появится на остановочных пунктах областного центра до конца декабря. Там, где нет павильонов, их прикрепят к столбам освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Указатели формата А2 изготовлены из прочной композитной металлопластиковой панели и имеют акриловый слой для защиты надписи от воздействий внешней среды. Шрифт подобран с учетом того, чтобы его смогли прочитать на расстоянии трех метров. На каждой табличке указаны название остановки, номера маршрутов, расписание пригородных маршрутов, информация о конечном пункте назначения и интервалах движения автобусов.

Интервалы указаны с расчетом количества находящихся на линии автобусов. В часы пик или во время неблагоприятных погодных условий возможно смещение интервала на 5–20 минут.

Для отслеживания местонахождения автобусов и времени ожидания их прибытия к определенной остановке создан портал общественного транспорта Южно-Сахалинска. В тестовом режиме его запустят на этой неделе.

Также на табличках указаны номера телефонов контролирующих организаций, по которым пассажиры смогут задать вопросы, касающиеся работы общественного транспорта. Позвонив по номеру диспетчерской службы 51-00-51, можно сообщить о несоблюдении графика движения автобусов, узнать, сколько автобусов на линии, местонахождение автобуса от конкретной остановки и пр. Звонки принимаются с 06:00 до 23:00.

В управлении транспорта администрации Южно-Сахалинска по номеру 300-917 принимаются жалобы на хамское отношение сотрудников транспортных компаний к пассажирам. По номеру 220-219 можно будет узнать о внутренней и внешней экипировке транспортного средства (реквизиты билетной продукции, наличие маршрутных указателей и др.).

В начале 2017 года будет объявлен аукцион на оснащение электронными информационными табло 45 остановочных павильонов в центральной части Южно-Сахалинска. На них будет демонстрироваться прогнозируемое время прибытия ближайшего к остановке автобуса.