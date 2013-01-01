В Южно-Сахалинске убирают уличных торговцев

С улиц Южно-Сахалинска в настоящее время убрали более 30 нестационарных торговых объектов (НТО).

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, борьба с самовольно установленными и незаконно находящимися на муниципальной земле торговыми точками ведется по утвержденному администрацией областного центра порядку.

- Незаконно размещая свои объекты, собственники не платят за аренду земельного участка, нарушают правила торговли определенными видами товаров. Кроме того, зачастую такие объекты имеют неприглядный вид и портят облик улиц города, - отметил начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Александр Бандюков.

Перемещение НТО проходит в несколько этапов. Собственника, если он известен, приглашают в администрацию города и обсуждают сроки, в которые он добровольно и самостоятельно вывезет свой объект. Когда владельца НТО установить не удалось, информация о незаконно размещенном объекте публикуется на сайте администрации Южно-Сахалинска и в газете «Южно-Сахалинск сегодня». Объявление вывешивается также на самом строении. Собственнику дается определенное время на то, чтобы исполнить предписание по вывозу объекта. По истечении срока власти областного центра принимает решение о принудительном перемещении объекта на площадку временного хранения. Забрать оттуда свой объект и оплатить расходы администрации по вывозу владелец сможет в течение шести месяцев. Если этого не произойдет, объекты будут признаны бесхозным имуществом и в дальнейшем утилизированы. По информации департамента, большинство владельцев самостоятельно вывезли свои объекты. Только пять НТО переместили на площадку временного хранения в принудительном порядке. Предпринимателям, которые хотят продолжать торговлю уже на законных основаниях, администрация предлагает места на городских ярмарках. Цивилизованные торговые павильоны оборудованы для них на улице Ленина за магазином «Техник», на площадке возле ТЦ «Фаворит» и в ТЦ «Восток».