В Углегорском районе модернизируют асфальтобетонный завод
В Углегорском районе полным ходом модернизируют асфальтобетонный завод (АБЗ), он должен начать работу весной следующего года, сообщают «Углегорские новости».
Высокотехнологичный комплекс разработан в Китае по немецким технологиям. Он позволит не только экономить бюджетные средства, но и увеличить объём производимых асфальтобетонных смесей: если старая установка выпускала 40 тонн готовой смеси в час, то новая - до 60 тонн.
По словам директора Углегорского ДРСУ Сергея Степанова, прежнее оборудование завода, отработав порядка 20 лет, устарело и перестало соответствовать требованиям ГОСТа, которые применяются к выпуску асфальтобетонной смеси в настоящее время.
– Основные работы по монтажу комплекса планируем завершить уже в этом году, а настройки компьютерного управления перенесём на следующий. Для этого из Китая приедут два специалиста и переводчик. Так что запустим промышленный комплекс не раньше мая 2017 года, сказал Степанов.
К слову, в мае 2016 года на сайте госзакупок был объявлен тендер на поставку четырёх асфальтосмесительных установок для нескольких районов островного региона. Заказчиком выступило управление автомобильных дорог Сахалинской области. Стоимость АБЗ для Углегорского района составила почти 30 млн рублей.
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