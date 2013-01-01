В Углегорском районе модернизируют асфальтобетонный завод

В Углегорском районе полным ходом модернизируют асфальтобетонный завод (АБЗ), он должен начать работу весной следующего года, сообщают «Углегорские новости».

Высокотехнологичный комплекс разработан в Китае по немецким технологиям. Он позволит не только экономить бюджетные средства, но и увеличить объём производимых асфальтобетонных смесей: если старая установка выпускала 40 тонн готовой смеси в час, то новая - до 60 тонн.

По словам директора Углегорского ДРСУ Сергея Степанова, прежнее оборудование завода, отработав порядка 20 лет, устарело и перестало соответствовать требованиям ГОСТа, которые применяются к выпуску асфальтобетонной смеси в настоящее время.