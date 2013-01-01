Итоговое сочинение оказалось под силу 97% сахалинских школьников

Более 97% школьников области справились с итоговым сочинением, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования.

Письменное испытание школьники написали 7 декабря 2016 года. В нем участвовали 2 435 человек, из них 2 384 выбрали сочинение, 51 – изложение.

Для выпускников 2016 - 2017 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к ЕГЭ. При оценке работы во внимание принимались аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Темы сочинений и текст изложения были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Рособрнадзор сформировал комплекты по часовым поясам, которые оглашали выпускникам за 15 минут до начала экзамена. На работу школьникам дали 3 часа 55 минут.

По итогам проверки работ, оказалось, что только 2,6% выпускников получили незачет (в 2015 году 5,3%). Это на 2,7% ниже прошлогоднего показателя. У этих ребят будет возможность пересдачи, воспользоваться которой они смогут 1 февраля и 3 мая 2017 года. В эти же сроки могут написать сочинение выпускники прошлых лет и обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

Самой востребованной у школьников оказалась тема разума и чувств. Ее выбрали 1 197 человек (50,2 %). О чести и бесчестии писали 607 человек (25,5%). Тема дружбы и вражды заинтересовала 245 участников (10,3%), победы и поражения - 208 человек (8,7%), опыта и ошибок - 127 (5,3%).

Напомним, что в дальнейшем школьное итоговое сочинение может быть учтено при приеме абитуриентов в вузы. В этом случае учебные заведения сами оценят сочинение в баллах. Максимально за него можно будет получить 10 баллов, которые затем суммируют с баллами ЕГЭ абитуриента.