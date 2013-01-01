Власти Южно-Сахалинска вызвали на ковер 17 должников

На итоговое в этом году заседание совета экономической безопасности (СЭБ) Южно-Сахалинска пригласили представителей 17 предприятий, имеющих задолженности городской казне.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, у 16 организаций возникли проблемы с уплатой налогов на доходы физических лиц, на имущество и других видов отчислений. Также на заседании был заслушан работодатель, допустивший задолженность по выплате заработной платы сотрудникам. Отметим, что некоторые представители компаний пришли на заседание с документами, подтверждающими погашение задолженности.

По инициативе департамента городского хозяйства на СЭБ пригласили представителей пяти управляющих компаний, оказывающих услуги населению по управлению и содержанию жилищного фонда. Общая сумма задолженности по НДФЛ этих управляющих компаний составляет порядка 7 млн рублей, в том числе и за предшествующие периоды (с 2013 года). Основной причиной ситуации руководители называют нехватку финансовых средств. Большая их часть уходит на текущее содержание жилищного фонда. Усугубляет ситуацию дебиторская задолженность населения по коммунальным платежам.

Члены совета рекомендовали управляющим компаниям провести сверку отчислений платежей с налоговыми органами, а также активнее вести претензионную работу с населением и напомнили о необходимости соблюдения требований Налогового кодекса и выполнения обязанностей налогоплательщика. Организациям рекомендовано погасить задолженность до 20 января 2017 года.

В задачи совета входят выяснение причин несвоевременной уплаты налоговых платежей, совместное с организацией рассмотрение возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации, а также консультирование должника для предотвращения подобных нарушений. В работе совета приняли участие представители департаментов экономического развития, финансов и городского хозяйства, управления жилищной политики, управления МВД России по Южно-Сахалинску, регионального агентства по труду и занятости населения, Федеральной службы судебных приставов и межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области.

Всего в 2016 году состоялось 15 заседаний СЭБ, на которых была проведена работа со 173 юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. По предварительным данным, по итогам года в бюджеты всех уровней поступило более 93 млн руб.