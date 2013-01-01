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15:52 / Экономика и бизнес / рыбное хозяйство / итоги  

Рыбий жир с фруктовым вкусом

Уходящий год запомнится сахалинским рыбакам самыми разными событиями. Одно из них – запуск производства по переработке рыбных отходов в муку и жир с большим содержанием полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6

Итоги 2016 года мы попросили подвести руководителя областного агентства по рыболовству Сергея Диденко.

– Каким стал 2016 год для одной из ведущих отраслей островной экономики?

– Без преувеличения его можно назвать успешным. В целом предприятиями отрасли добыто свыше 738 тысяч тонн водных биоресурсов. Если сравнивать с показателями 2015-го, то они превышены на 5,6 процента.

Более половины общего улова у нас обычно приходится на минтай. Продукция из него идет не только российскому потребителю, но и очень востребована на рынках Японии, Южной Кореи и Китая. Под занавес года сахалинские промысловики добыли более 427 тысяч тонн этой рыбы.

Второй по значимости промысловый объект – лососевые, составившие 15,7 процента общеобластного улова. Итоги красной путины мы уже подводили, поэтому сейчас отмечу лишь, что по уточненным данным Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, на наших островах лососевых выловлено намного больше, чем в предыдущем году – 79,1 тысячи тонн горбуши и 31 тысяча тонн кеты.

Еще одно событие года – возобновленный после 25-летнего перерыва промысел сардины-иваси неподалеку от Южных Курил. Наряду с другими компаниями Дальнего Востока в нем приняли участие три сахалинских предприятия, добывшие свыше тысячи тонн этой рыбы. Результат впечатляющий, если учесть, что нашим экипажам пришлось, по сути, заново осваивать приемы и орудия лова, переработку взятого на борт улова. Сардина-иваси – рыба не только жирная, но и нежная, ее на берег обычным порядком не доставить. Участникам минувшей экспедиции приходилось прямо на судне либо морозить сардину-иваси, либо вообще перерабатывать ее в пресервы.

С опережением прошел промысел наваги, взяли 9,2 тысячи тонн. А вот сайровая экспедиция в 2016 году, наоборот, совсем не порадовала. Здесь добыча снизилась почти на тысячу тонн из-за того, что и ловилась рыба хуже, чем в прошлые сезоны, и судов сахалинские компании выставили меньше.

Конечно, наши рыбаки добывали краба, креветку, морского ежа и некоторые иные водные биоресурсы. Однако там важны не столько объемы, сколько то, что это – продукция валютоемкая и в большей мере востребованная в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому в целом экспортные поставки рыбохозяйственного комплекса области тоже подросли как в натуральных, так и в стоимостных показателях. Скажем, рыбы и морепродуктов было продано за рубеж более, чем на 468 млн долларов США. А в целом годовой оборот отрасли у нас превысил 52,9 млрд рублей и, по сравнению с уровнем 2015-го, вырос сразу на 26 процентов.

– Успешный промысел – это, как говорится, одна сторона медали. Но не менее важны качественная переработка, выпуск широкого ассортимента продукции…

– И здесь налицо уверенный рост. Комплекс произвел почти 465 тысяч тонн филе, копчено-соленых, кулинарных и прочих изделий. Другой красноречивый факт: более, чем вдвое по сравнению с предыдущим годом увеличился выпуск консервов, которых на наших береговых предприятиях произвели более 15 млн условных банок. Особенно постарались компании «Брайда», «Континент», «Янтарное», рыболовецкий колхоз имени Кирова и другие.

Кстати, возобновлено производство консервов на Шикотане. Наверняка многие помнят прошумевшую на всю страну историю с невыплатой зарплаты на рыбокомбинате «Островной», работники которого пожаловались на прямой телевизионной линии президенту Владимиру Путину. Ситуация сразу же была взята под контроль губернатором области, приняты все необходимые меры. Сегодня предприятие работает в штатном режиме, долги по зарплате погашены полностью. Среднесуточный выпуск консервов там увеличили с 65 тысяч до 120 тысяч банок в смену, а в ближайшее время намерены перейти на двухсменный режим производства. В морозильниках «Островного» накоплено более 2,7 тысячи тонн сырья – этого хватит для полноценной работы, по меньшей мере, до марта 2017 года. Одновременно на рыбокомбинате наладили собственную линию по производству тары, на которой с октября выпустили 1,6 млн банок. А с расширением поставок на Шикотан сардины-иваси и скумбрии планируют построить установки по производству рыбьего жира и муки.

Памятным стал 2016 год и для Южно-Курильского рыбокомбината, что расположен на Кунашире. Там осенью запустили новый рыбоперерабатывающий цех, оснастив его современным южно-корейским, датским и шотландским оборудованием. Для вылова сардины-иваси, скумбрии и других видов рыб приобрели и успешно обкатали в работе супер-траулер датской постройки «Асберн». Вдобавок здесь же началась подготовка инвестиционного проекта по созданию мукомольного завода с сопутствующей инфраструктурой для полной переработки рыбных отходов.

На Сахалине компания «Чистый остров» запустила производство, где в экологически безопасном режиме отходы перерабатываются в высококачественную рыбную муку и жир с большим содержанием полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6. А последние, как известно, уменьшают риск сердечных, онкологических и других заболеваний. Конечно, не каждый с охотой будет регулярно пить рыбий жир. В компании это учли и запланировали выпуск БАДов – биологически активных добавок для всех групп потребителей, включая капсулы с различными фруктовыми вкусами для детей.

В общем, ярких событий в жизни наших промысловиков и рыбопереработчиков 2016 году произошло немало.

– Этот год стал еще и очередным этапом в реализации долгосрочной госпрограммы развития рыбного хозяйства в Сахалинской области. Каким он вышел?

– Рыбохозяйственный комплекс продолжает движение вперед. Объем инвестиций в основной капитал превысил 3 млрд рублей, причем, половину их составили собственные средства предприятий отрасли. Иными словами, рыбаки не проедали заработанное, а направляли часть своих доходов на приобретение и модернизацию флота, расширение производственных мощностей, внедрение новых технологий.

Показательно, что многие рыбопромышленники, кроме промысла и береговой переработки, развивали еще и воспроизводство водных биоресурсов. Начали возведение рыбоводных лососевых заводов на Сахалине компании «Каниф», «Рыбак» и «Лангери», а на Итурупе – предприятие «Курильский рыбак». Поверьте, решиться на реализацию проектов с очень длительным сроком окупаемости непросто, ведь в среднем строительство таких ЛРЗ требует затрат более чем в 200 млн рублей. Результат, впрочем, того стоит. Ввод в эксплуатацию перечисленных рыбоводных заводов запланирован на 2017 год, а после выхода на проектную мощность они станут выпускать до 75 млн штук молоди кеты. Отдача ожидается внушительная: при средней величине промыслового возврата к 2020 году только эти ЛРЗ должны обеспечить дополнительный вылов примерно 2,9 тысячи тонн кеты.

– А как развивались такие приоритетные направления как «Региональный продукт «Доступная рыба» и промысел в 6-мильной зоне?

– В «Доступной рыбе» число участников заметно увеличилось, в систему прямого взаимодействия включилось более 320 рыбопромышленных и торговых предприятий. В роли оптово-распределительного центра здесь выступает компания «Промышленный холод», через которую идут поставки рыбы и консервов. Для населения удалось снизить цены на минтай мороженый с 72 до 65 рублей за килограмм, на треску – со 109 до 80 рублей, на камбалу – с 82 до 50 рублей, заметно подешевели другие виды рыбопродукции и консервов.

Бурно развивалась в 2016 ярмарочная торговля – через нее, кстати заметить, реализовали немалую часть уловов, которые начали поступать из 6-мильной морской зоны. Объемы продаж населению здесь выросли в разы, а в муниципалитетах для ярмарок выходного дня и сезонных выделено более 400 специально закрепленных мест.

За путевками на вылов в 6-мильной зоне обратилось более 850 рыбаков-любителей, которые добыли около 10 тонн камбалы, корюшки, красноперки, устриц, других видов рыбы и морепродуктов. В этой же зоне получили разрешение на работу и четыре компании, чьи суда подняли на борт 417,5 тонны кукумарии, минтая и сельди. И основная часть этих уловов поступила на ярмарки и в магазины. Остается добавить, что развивать приоритетные проекты мы продолжим и в 2017 году.

Наша справка

Рыбопромышленный комплекс в 2016 году перечислил в областной бюджет налогов более чем на 2,85 млрд рублей.

Среднемесячная заплата в рыболовстве превысила 70 тысяч рублей, а на рыбопереработке – 62 тысячи рублей. По сравнению с 2015 годом она выросла соответственно на 11 и 42 процента.

На 16,9 процента к показателям предыдущего года выросла численность занятых в отрасли, здесь трудилось 11,5 тысяч человек.

Теги  Итоги Рыбное хозяйство
Автор текста: Сергей Сактаганов

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