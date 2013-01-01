Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в катастрофе самолета Минобороны

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета Минобороны Ту-154. Информацию об этом сегодня распространила пресс-служба главы региона.

- Трагедия над Черным морем 25 декабря потрясла всю Россию. На борту самолета были наши выдающиеся соотечественники, в том числе Елизавета Петровна Глинка, известный благотворитель, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Мы потеряли и большого друга Сахалинской области – Валерия Михайловича Халилова, художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова, народного артиста России. Он не раз посещал наши острова. Под его руководством здесь проводился Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине», который пользовался неизменным успехом среди жителей региона.

Мы скорбим по всем жертвам авиакатастрофы. Уход из жизни этих людей – невосполнимая потеря. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, - заявил губернатор.

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