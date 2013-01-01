Более 30 тыс. рублей выручили сахалинцы с продажи детских новогодних ёлок

В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса поделок «Новогодних ёлок хоровод».

В нём принимали участие воспитанники всех детских социально-реабилитационных центров и детских домов островного региона. 26 декабря победителей и призёров наградили призами и подарками.

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Новый год

По словам начальника отдела семейной политики министерства социальной защиты области Галины Щёкотовой, такой конкурс проводится впервые. Он стартовал в конце ноября. За месяц дети прислали 148 ёлочек, сделанных своими руками. Работы оценивались в трёх номинациях – самая волшебная ёлочка, креативная и необыкновенная. Детей поделили на три возрастные группы – младшая (7–9 лет), средняя (10–12) и старшая (13–18).

- Помимо индивидуальных работ, нам представили семь коллективных. Все поделки были настолько хороши, что мы решили включить в конкурс ещё одну номинацию – «Приз зрительских симпатий», - рассказала Щёкотова. – Произведения ребят выполнены в разных техниках из различных материалов. Просто удивительно, насколько у детей развито творческое мышление. Это радует, ведь главная цель нашего конкурса – развитие творческого потенциала детей и выявление талантов.

Один из интереснейших экземпляров - истинно сахалинская ёлочка, сделанная из ракушек. Привлекают внимание весёлая ёлка на ножках в шапочке, зелёные красавицы из перьев фазана и других птиц, из пластика, карандашей, конфет и даже из металла.

По результатам нелёгкого отбора определены 34 призёра и три коллективные работы. Одну из них представил детский дом села Троицкого. Ребята соорудили массивную ёлку и украсили её игрушками. Но больше всех наград собрал реабилитационный центр «Преодоление». Среди его воспитанников выявлено семь победителей. Одиннадцатилетний Коля Аберко стал одним из них. - Мы с мамой сделали ёлочку из шишек. Из бумаги соорудили конус, наклеили на него платочек, а затем шишечки и много-много разных украшений, - поделился мальчик. - Это очень хороший конкурс. В следующий раз обязательно ещё поучаствую. В этот день никто не остался без подарка, каждому ребёнку вручили поощрительный приз.

Чтобы детские работы не пропадали, оргкомитет выставил их на аукцион, по итогам которого собрано более 30 тысяч рублей. Вырученные деньги решено отдать центру «Преодоление» (его воспитанники больше других отличились в конкурсе), они пойдут на развитие творческой мастерской, действующей при учреждении.

Кстати Развлекательную часть мероприятия отменили в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря. Память погибших при падении самолёта Ту-154 почтили минутой молчания