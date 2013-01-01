В Новоалександровске открылся офис МФЦ
Дополнительный офис южно-сахалинского отделения МФЦ 26 декабря открылся в здании администрации Новоалександровска.
Начальник отделения МФЦ по Южно-Сахалинску Полина Исянова рассказала, что услугами офиса смогут пользоваться жители всей северной части города, включая Луговое, Дальнее, Синегорск и др. Трех окон, по ее словам, вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды 40 тыс. человек, которые проживают в этих населенных пунктах.
- В первую очередь мы ориентируемся на молодых мамочек, людей пенсионного возраста. Теперь им будет гораздо удобнее отдавать документы на месте и больше не придется для этого ехать в центр Южно-Сахалинска, - сказала Исянова.
Специалисты будут работать здесь по будням с 09:00 до 17:00, суббота и воскресенье – выходные дни. В этом офисе можно получить более 290 услуг - такой же набор, как и во всех остальных офисах МФЦ на Сахалине и Курилах.
В этом году в Южно-Сахалинске открылись два дополнительных офиса – в Новоалександровске и в торговом центре «Луч». Кроме того, работают основной офис на улице Сахалинской и пункт «Мои документы» для приема юридических лиц в торговом центре «Столица».
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