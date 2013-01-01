В Новоалександровске открылся офис МФЦ

Дополнительный офис южно-сахалинского отделения МФЦ 26 декабря открылся в здании администрации Новоалександровска.

Начальник отделения МФЦ по Южно-Сахалинску Полина Исянова рассказала, что услугами офиса смогут пользоваться жители всей северной части города, включая Луговое, Дальнее, Синегорск и др. Трех окон, по ее словам, вполне достаточно, чтобы обеспечить нужды 40 тыс. человек, которые проживают в этих населенных пунктах.

- В первую очередь мы ориентируемся на молодых мамочек, людей пенсионного возраста. Теперь им будет гораздо удобнее отдавать документы на месте и больше не придется для этого ехать в центр Южно-Сахалинска, - сказала Исянова.