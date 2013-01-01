На Сахалине прошла «Гонка сильнейших»

140 спортсменов из девяти муниципальных образований Сахалина вышли в минувшие выходные на традиционный турнир «Гонка сильнейших».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, соревнования прошли на базе детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта в Южно-Сахалинске. Кроме хозяев, на трассы вышли лыжники из 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы и Троицкого.

В первый день участники состязались в гонках свободным стилем. Спортсмены разыграли комплекты наград в четырех возрастных группах на дистанциях 3,5,10 км. В возрастной группе девушек 2001-2002 годов рождения первой финишировала охинка Эльвира Канаева (0:08:07). Уступив 4 секунды, второй пришла к финишу ее землячка Елизавета Ханина. С отставанием в 24 секунды от лидера третьей закончила гонку Ульяна Николова из областного центра.

В младшей возрастной группе юношей 14-15 лет на дистанции 5 км первым финишировал южносахалинец Владимир Вилаев (00:12:39). 13 секунд ему уступил Кирилл Кигичин, также представитель областного центра. Тройку призеров замкнул спортсмен из Охи Степан Хомик.

На эту же дистанцию вышили спортсменки 1999-2000 годов рождения. Золотую награду увезла домой Надежда Сенникова из Охи (0:14:26). С разрывом в 14 секунд финишировала Наталья Заднепрянная из областного центра. Третьей пришла к финишу представительница охинка Анастасия Авдеева (0:15:20).

Пятикилометровую дистанцию также преодолели взрослые спортсменки от 20 до 66 лет. Победительницей стала воспитанница спортивной школы зимних видов спорта Дарья Шацких (0:13:43). Второй закончила гонку ее коллега по команде Мария Муратова (0:14:17). На третью ступень пьедестала взошла Кристина Зыкова из Троицкого (0:15:09).

На дистанцию 10 км вышли юноши 16-17 лет и мужчины от 20 до 76 лет. У первых не было равных охинцу Руслану Даниленко (0:24:39). Серебро в копилку своих наград положил его земляк Сергей Губушкин (0:24:53). Третье время у Даниила Грачева из областного центра (0:25:44). У мужчин первым финишировал мастер спорта России Иван Кустов из Ноглик (0:23:06). Целую минуту и четыре секунды ему уступил южносахалинец Семен Суба. Третьим пришел к финишу Дмитрий Туктаров из Смирных (0:24:17).

Во второй день «Гонки сильнейших» спортсмены соревновались в классике. Первыми стартовали девушки на дистанцию 3 км. Лучшее время показала Елизавета Ханина (00:08:52). Спустя 4 секунды за ней финишировала Ульяна Николова. Тройку призеров, отстав от победителя на 8 секунд, замкнула охинка Эльвира Канаева. Девушки 16-17 лет оспаривали награды соревнований в гонке на 5 км. Первой финишную черту пересекла охинка Надежда Сенникова (00:15:47). Почти 33 секунды ей проиграла Вероника Щелчкова из Южно-Сахалинска. Третий результат показала Наталья Заднепрянная. В ее активе результат (0:16:24). В возрастной категории женщин 1950-1995 годов рождения Кристина Зыкова показала время 0:15:23, чем обеспечила себе победу. С отставанием в 25 секунд второй финишировала Мария Муратова. Третье место в этой гонке заняла Диана Игонина из Томари (0:19:57). Серьезная борьба развернулась у юношей 14-15 лет на дистанции 5 км, поскольку на старт вышло 25 участников. Победитель Кирилл Кичигин преодолел трассу за 00:14:04. Вторым финишировал Степан Хомик (00:14:38). На третью ступень пьедестала почета поднялся Артем Миронов из областного центра. Лидеру он уступил более 36 секунд. На дистанцию 10 км вышли спортсмены двух возрастных групп. У юношей 1999-2000 годов рождения первым финишировал охинец Руслан Даниленко. Он преодолел дистанцию за 0:26:43. Вторым стал Сергей Губушкин, он отстал от лидера гонки на 42 сек. Третье время у Виктора Носова из Смирных, его результат 0:28:00. У мужчин старшей возрастной группы 1940-1970 годов рождения быстрее всех был Иван Кустов. Второй результат показал Дмитрий Туктаров, третий – Семен Суба. После подведения итогов состоялось награждение призеров и победителей грамотами, медалями и призами Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.